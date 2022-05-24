FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ekonomi

OSB’lerde en çok ara elemana ihtiyaç var

İŞKUR’un 2022’in ilk çeyreğinde Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, yaklaşık 326 bin açık iş bulunuyor. En çok eleman arayan sektörlerin başında ise “İmalat”, “Toptan ve Perakende Ticaret” ve “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” geliyor.