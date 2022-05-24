Gündem İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İZMİR

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 29'u muvazzaf olmak üzere 37 asker, 23'ünün ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

  • Bunun üzerine saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay , 3'ü Binbaşı, 8'i Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 14'ü Astsubay ve 8'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

27 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 26 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 835 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 337'si muvazzaf, 712'si muvazzaf olmayan asker, 831'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 646'sının tutuklandığı, 597 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi. Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle bugün de dahil olmak üzere toplamda 27 operasyon yapıldığı öğrenildi.

FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı var
GÜNDEM
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı var

FETÖ'ye yönelik çok sayıda ilde şafak operasyonu: 19 şüpheli gözaltında
GÜNDEM
FETÖ'ye yönelik çok sayıda ilde şafak operasyonu: 19 şüpheli gözaltında
Bursada korkutanfabrika yangını

Bursa'da korkutan
fabrika yangını

​Kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
Ters yöne giripfaciaya yol açtı

Ters yöne girip
faciaya yol açtı

​Zincirleme kazada biri ağır beş kişi yaralandı.
26 ildeFETÖ operasyonu

26 ilde
FETÖ operasyonu

​60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Güvenli bölge<br>için 5. harekat

Güvenli bölge
için 5. harekat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş kapsamlı yeni bir sınır ötesi harekatın sinyalini verdi.
Ağabeyinin sırtına zıpkın sapladı

Ağabeyinin sırtına zıpkın sapladı

İlkyardım ekibi müdahale edebilmek için itfaiyeden yardım istedi.
Sessiz kalanları tarih affetmez!

Sessiz kalanları tarih affetmez!

​İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine iktidarı ve muhalefetiyle milli duruş sergilenmeli.
6’lı masa Kemal Bey’e soğuk

6’lı masa Kemal Bey’e soğuk

​DEVA, Gelecek ve İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.
Her yıl 1 milyon konut lazım

Her yıl 1 milyon konut lazım

​Talebin yarısı yeni evlilerden.
İsrail’in fanatik mahkemesi

İsrail’in fanatik mahkemesi

​Yahudilerin Mescid-i Aksa'da yüksek sesle ibadet etmesine izin verdi.
LGS’de herkes kendi okulunda

LGS’de herkes kendi okulunda

​1 milyon 236 bin öğrenci 5 Haziran'da LGS sınavına girecek.
Dünyada 573 yeni milyarder var

Dünyada 573 yeni milyarder var

​Salgın ve savaşla servetlerini katladılar.
Beyazıt'ta çatışma

Beyazıt'ta çatışma

​"Sen nasıl dükkan açarsın?" kavgası: 7 yaralı

'Şampiyonluğu o maçta hissettim'

'Şampiyonluğu o maçta hissettim'

​Şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı konuştu.
Uzaya gitmek için tek tıkla başvuru

Uzaya gitmek için tek tıkla başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci resmen başlatıyoruz.

Erdoğan'dan ABD'de Türkiye aleyhine konuşan Yunan Başbakan'a sert sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.