Gündem Yozgatta şafak vakti 10 adrese DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var
YOZGAT

Yozgat’ta şafak vakti 10 adrese DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Yozgat’ta şafak vakti 10 adrese DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile DEAŞ’a yönelik Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA

Yapılan operasyonda Yozgat merkezde 9, Sorgun ilçesinde ise 1 kişi olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İHA

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Bursa'da korkutan fabrika yangını: Kısa sürede kontrol altına alındı
FOTOĞRAF 11
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Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça-Eğitim Mahallesi’nde meydana geldi.
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Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça üretilen fabrikasının ikinci katındaki boyahane bölümünde yangın çıktı.
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Boya ve kimyasal maddelerin yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.
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Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Gece mesaisi yapılmayan fabrikanın kapısını açan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
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Olay sırasında fabrikada işçi bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
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İtfaiye ekipleri yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
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AFAD’a bağlı KBRN ekibi de tesisin içerisinde ve dışında cihazla ölçüm yaptı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın 1 saatte diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı.
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Bursa'da korkutan fabrika yangını: Kısa sürede kontrol altına alındı
Bursa'da otomotiv yedek parça üretilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmanın ardından diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Ters yöne giren minibüs faciaya yol açtı: Biri ağır beş kişi yaralandı
FOTOĞRAF 17
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Kaza, gece geç saatlerde Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yeniçiftlik Mahallesinde meydana geldi.
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İddiaya göre Tekirdağ-İstanbul karayolunda ters yönde giden A.P. yönetimindeki 59 PA 403 plakalı minibüs, önce karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 34 CNL 515 plakalı hafif ticari araca, ardından E.A. yönetimindeki 34 KD 8311 plaklı otomobile çarptı.
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Kazanın şiddetiyle araçlar demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada, sürücüler A.P., M.K., E.A. ile otomobilde bulunan K.A. ve M.A. sıkıştı.
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İtfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla, Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Yaralılardan minibüs şoförü A.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Ters yöne giren minibüs faciaya yol açtı: Biri ağır beş kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ters yöne giren minibüsün 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı.


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