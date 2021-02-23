FETÖ’nün 'mahrem imamlarına' yönelik 11 ilde operasyon

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HDP Kandil’in arka bahçesi

Teslim olan ya da yakalanan PKK’lı teröristlerin verdikleri ifadelerin ortak yanı HDP. Hemen hepsi HDP üzerinden devşirilerek Kandil’e götürülmüş. Kocaeli’nden E.D., HDP ilçe binasından İstanbul il binasına, oradan Diyarbakır’a ve son olarak Suriye’de kampa götürüldü. Gebze’deki piknikte HDP’lilerin markaja aldığı C.A., HDP İstanbul il binasına, sonra Diyarbakır’a, oradan da Kobani’ye gönderildi. S.E., İstanbul’da HDP il binasının üçüncü katında alıkonuldu. Silahlı adamlar tarafından resmen rehin alınarak Diyarbakır’a, oradan da Suriye’ye götürüldü.