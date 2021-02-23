Gündem FETÖnün mahrem imamlarına yönelik 11 ilde operasyon
ADANA

FETÖ’nün 'mahrem imamlarına' yönelik 11 ilde son dakika operasyon

FETÖ’nün 'mahrem imamlarına' yönelik 11 ilde operasyon

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 13 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Adana Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve TEM şube müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün “mahrem hizmet” olarak adlandırdıkları gizli yapılanmada yer alan “mahrem imamların” TSK içindeki terör örgütü mensupları ile iletişime geçmek için kullandığı gizli haberleşme yöntemlerinden birisi olan ankesörlü/büfe numaralarından Adana’da ardışık arandığı tespit edildi.

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38 ilde FETÖ operasyonu: 54 kişi hakkında gözaltı kararı var

Gözaltı kararı verilen 13 astsubay ve uzman çavuşa yönelik olarak Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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