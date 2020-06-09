Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖnün mahrem sorumlusu inkar ettiği ByLocktan katalog evliliği talebinde bulunmuş
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün mahrem sorumlusu inkar ettiği ByLock'tan 'katalog evliliği' talebinde bulunmuş

FETÖ'nün mahrem sorumlusu inkar ettiği ByLock'tan 'katalog evliliği' talebinde bulunmuş

Adana'da, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın kullanmadığını öne sürdüğü ByLock yazışmalarının deşifre edildiği, program üzerinden askeri mahrem imamla görüşüp "katalog evliliği" talebini ilettiği yer aldı. Ayrıca iddianamede, B.S.Ö'nün HTS kayıtlarında, haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok kişi ve mahrem imamlarla yoğun telefon görüşmesi trafiğinin belirlendiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanığın kullanmadığını savunduğu ByLock'tan "katalog evliliği" talep ettiği bilgisi yer aldı.

Kentte aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve tutuklu bulunan B.S.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen B.S.Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, B.S.Ö'nün HTS kayıtlarında, haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok kişi ve mahrem imamlarla yoğun telefon görüşmesi trafiğinin belirlendiği kaydedildi.

  • İddianamede, B.S.Ö'nün, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u "samiözcan" kullanıcı adı ve "320337" ID numarasıyla kullandığının teknik verilerle tespit edildiği, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında askeri mahrem imam olduğu belirlenen "Serdar" kod adlı örgüt üyesiyle "katalog evliliği" talebine ilişkin yazışmalar yaptığı yer aldı.

Yazışma detaylarının da yer aldığı iddianamede, B.S.Ö'nün evlenmek istediği kişiye ilişkin bilgiler verdiği ve "Serdar"dan buna göre birisini bulmasını talep ettiği anlatıldı.

FETÖ'cülerin katalog rezilliği: Evlenmeyi reddettiği kadını arkadaşıyla evlendirmişler
GÜNDEM
FETÖ'cülerin katalog rezilliği: Evlenmeyi reddettiği kadını arkadaşıyla evlendirmişler

Öğrencilere, "cemaatten olduğunuzu belli etmeyin" telkininde bulunmuş

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık H.T.K, 2012 yılında kendisi gibi polis kolejini kazanan bazı öğrencilerle FETÖ'ye ait dershanede tanıştırıldıklarını bildirdi.

Dershanede "Nusret" kod adlı B.S.Ö'nün yanına geldiğini belirten gizli tanık, şu itiraflarda bulundu:

  • "Nusret, bana ve polis kolejini kazanan arkadaşlarım E.G. ve S.T.Ö'ye 'Sizin artık dershanede kalmanız tehlikeli.' dedi ve bizi Gölcük'teki bir eve götürdü. Nusret artık bizimle kendisinin ilgileneceğini ve Ankara'da polis kolejinde okuyan kendi sorumluluğundaki öğrenciler olduğunu söyledi. Bu evde Nusret bize, polis kolejinde 'Namaz kılmayın, göz ile namaz kılın, abdest almayın ve cemaatten olduğunuzu belli etmeyin.' telkininde bulundu. Bizimle artık GSM hatları üzerinden görüşme yapmayacağını ve ankesörlü/sabit hatlar üzerinden irtibat kuracağını söyledi."

FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu ortaya çıktı
GÜNDEM
FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu ortaya çıktı

İnkar odaklı savunma

İddianamede, sanığın, FETÖ'nün sivil imamlarıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asyada katılım hesabı açtırdığı ve "Nusret" kod adıyla "emniyet mahrem imamı" olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

ByLock kullandığı tespit edilmesine rağmen hakkındaki iddiaları reddeden B.S.Ö'nün, suçunu teyitleyen birçok delil bulunmasına karşın FETÖ'nün inkar stratejisine sığındığı vurgulandı.

Katolog evliliği rezilliği: Güzelleri bürokratlara veririz
GÜNDEM
Katolog evliliği rezilliği: Güzelleri bürokratlara veririz
Abone Ol Google News
Yunandan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Libyada söz sahibi Türkiyedir

Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

​ABD'li eski bakan yardımcısından Ankara'ya övgü üstüne övgü.
Halk TVkomedisinde bugün

Halk TV
komedisinde bugün

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbolda teke tek kapışırım...
BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

​SİHA'larla avladığımız Pantsir'lerin eğitimini böyle veriyorlar.
ABD polisi<br>mercek altında

ABD polisi
mercek altında

Dünya basını bunu konuşuyor: Protestolar daha da alevlenecek.
Bakan Koca'dan<br>flaş telefon

Bakan Koca'dan
flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.

100 yıl sonra<br>aynı protesto

100 yıl sonra
aynı protesto

​ABD tarihinin tedavi edilemeyen hastalığı ırkçılığın garip döngüsü.
İlk aşı sonbaharda hazır olacak

İlk aşı sonbaharda hazır olacak

​Çin'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Çay bahçeleri yabancılara teslim

Çay bahçeleri yabancılara teslim

Rize çayını bu sene ​Senegalliler, Afganlar ve Özbekler kırıyor.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Aylar sonra yüz yüze geldiler

Aylar sonra yüz yüze geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde.
En büyük tehlike rehavet

En büyük tehlike rehavet

​Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın kötüye gidiyor
Hafter petrol<br>cephesini kaybediyor<br>

Hafter petrol
cephesini kaybediyor

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.
Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.