FETÖ'nün şike kumpası davasında karar: Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl ceza

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Düğün takılarını hırsızlara kaptırınca hırsız oldu

Adana’da düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi tutuklandı. Zanlılardan birinin yeni evli olduğu, evine giren hırsızın altın takılarını çaldığı, bu nedenle zor durumda kaldığı için kendisinin de hırsızlık yaptığı öğrenildi.