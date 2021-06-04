FETÖ'nün şike kumpası davasında karar: Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl ceza

Futbolda şike kumpası davasında cezalar belli oluyor. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapis cezası verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Futbolda şike kumpası davasında cezalar belli oluyor. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapis cezası verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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