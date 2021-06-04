Gündem FETÖnün şike kumpası davasında karar Hidayet Karacaya bin 406 yıl ceza
POLİTİKA

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar: Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl ceza

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖnün şike kumpası davasında karar: Hidayet Karacaya bin 406 yıl ceza
Son dakika

Futbolda şike kumpası davasında cezalar belli oluyor. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapis cezası verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Avcılarda korku dolu anlar

Avcılar'da korku dolu anlar

Gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü.
Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi

Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi

​İstanbul'da elektrikli scooter düzenlemesi.
Hidayet Karacaya bin 406 yıl ceza

Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl ceza

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar açıklandı.

​Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi

Bilim-2 gemisinden ilk sonuç.

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​MGK bildirisiyle İsrail'e net mesajlar veren Ankara, önemli bir adım attı.

​Rusya ticarette dolar kullanımına son vermek için adım atıyor.

Faz-2 çalışmaları için 4 binden fazla kişi gönüllü oldu.
Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

İsmi adaylık için geçenlerin sayısı artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.