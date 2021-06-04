Şike kumpası davasında karar: FETÖ'cü Karaca'ya 1406 yıl hapis

Ekonomi

Bakan Dönmez'den 'müjde'ye saatler kala heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler önce duyurduğu ve bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi. Erdoğan'ın, doğal gaz veya petrol keşfine ilişkin müjde vermesi beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı kum saati detaylı iki paylaşım heyecan uyandırdı.