Gündem Şike kumpası davasında karar FETÖcü Karacaya 1406 yıl hapis
POLİTİKA

Şike kumpası davasında karar: FETÖ'cü Karaca'ya 1406 yıl hapis

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu'nun eski yayın grubu başkanı FETÖ'cü Hidayet Karaca, "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şike kumpası davasında karar: FETÖcü Karacaya 1406 yıl hapis
Hidayet Karaca

Futbolda şike kumpası davasında cezalar belli oluyor. FETÖ'nün yayın organı kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapis cezası verildi.

Eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay, eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç ise 6 ayrı suçtan 2 bin 170 yıl hapisle cezalandırıldı.

İddianamede istenilen cezalar neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Detaylar gelecek...

Şike kumpasında talimat Gülen’den
GÜNDEM
Şike kumpasında talimat Gülen’den
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