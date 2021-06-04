Şike kumpası davasında karar: FETÖ'cü Karaca'ya 1406 yıl hapis

Futbolda şike kumpası davasında cezalar belli oluyor. FETÖ'nün yayın organı kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapis cezası verildi.
Eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay, eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç ise 6 ayrı suçtan 2 bin 170 yıl hapisle cezalandırıldı.
İddianamede istenilen cezalar neler?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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