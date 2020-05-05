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GAZİANTEP

Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri tutuklandı

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

'kacsaatolduson' isimli hesabın yöneticisiydi

ByLock kullanıcısı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem imam" görevinde bulunduğu öğrenilen ve "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen H.Y, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.

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