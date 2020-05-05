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GAZİANTEP

Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri tutuklandı

FETÖ'nün sosyal medyacısı tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "Kaç saat oldu" isimli sosyal medya hesabını kullanan FETÖ üyesi Hüseyin Yılmaz çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül ise Yılmaz'ın tutukluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden "FETÖ’cü Hüseyin Yılmaz tutuklanalı 1 saat oldu'' şeklinde manalı bir paylaşım ile duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

'kacsaatolduson' isimli hesabın yöneticisiydi

ByLock kullanıcısı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem imam" görevinde bulunduğu öğrenilen ve "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hüseyin Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.

VALİDEN MANALI PAYLAŞIM

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kaç saat oldu" isimli sosyal medya hesabını kullanan FETÖ üyesi Hüseyin Yılmaz’ın tutuklandığını sosyal medya hesabından yaptığı manalı paylaşım ile duyurdu.

Gaziantep Valisi Gül, yaptığı paylaşımda, "’Kaç Saat Oldu’ sosyal medya hesabını kullanan FETÖ’cü Hüseyin Yılmaz tutuklanalı 1 saat oldu. Emniyet teşkilatımızı tebrik ederim. Darısı diğer operasyon hesabı kullananların başına" ifadelerini kullandı.

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