FETÖ’nün sözde 'mütevelli heyeti üyesi' kapısı penceresi olmayan çiftlik evinde '1 dolarla' yakalandı

Şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne ekonomik destek sağladığı belirlenen ve 2 yıl hapis cezasıyla aranan firari Rüştü B.'nin, Yüreğir ilçesindeki kırsal Şeyhmurat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi.
Dün, eve operasyon düzenleyen ekipler, tüm kapıların kapalı olması üzerine evin çatısından girerek Rüştü B.'yi yakaladı.
Kitap arasında 1 dolar ele geçirildi
Evde yapılan aramada kitap arasında B serisi 1 dolar ele geçirildi. Ayrıca şüpheli için 6 aylık gerekli yaşam malzemesinin sağlandığı, sıfır telefon ve yeni hattın yanı sıra eve internet hattı bağlandığı görüldü.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Rüştü B'nin kentte büyük kırtasiye toptancılarından biri olduğu ve örgütün Adana-Mersin mütevelli heyeti üyeliği yaptığı iddia edildi. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.