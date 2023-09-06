FETÖ’nün sözde 'mütevelli heyeti üyesi' kapısı penceresi olmayan çiftlik evinde '1 dolarla' yakalandı

Yasa dışı göçle mücadelede insan kaçakçılarının yeni güzergahına darbe indirmek üzere İngiltere ve Türkiye arasında yapılan anlaşma ile FETÖ'cü ve PKK'lılar da iade edilecek. Seçimlerde FETÖ ve PKK'nın desteğini arkasına alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise paylaştığı tweetlerle anlaşmaya karşı çıkarak "son derece vahim ve sorunlu" ifadesini kullandı.