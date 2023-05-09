FETÖ'nün sözde Nizip imamı tutuklandı

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde çıkan olaylarda, otobüsü taşlayanlardan birinin FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K. olduğu tespit edilmişti. Firari FETÖ'cüler, her fırsatta KHK’lılara göreve dönüş sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek olurken örgütle bağı ortaya çıkan Muhammet Akif K.,’nın olaylarda baş rolde olması, provokasyondaki FETÖ izini gözler önüne serdi. Erzurum'da çıkan olaylardan memnun olduğu anlaşılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" açıklamasında bulundu. İYİ Partili Kevser Ofluoğlu da benzer bir çıkış yaparak "Dünkü olay birinci turda bu seçimi almamızı daha da garanti haline getirdi." demişti.