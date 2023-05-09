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FETÖ'nün sözde Nizip imamı tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde "Nizip imamı" tutuklandı.

18:31 . 9/05/2023 Salı
AA
Arşiv.

Arşiv.

Adana'da yakalanan FETÖ'nün sözde "Nizip imamı" tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün sözde "Nizip imamı" olduğu iddia edilen zanlıyı Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada Ceyhan ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

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Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde çıkan olaylarda, otobüsü taşlayanlardan birinin FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K. olduğu tespit edilmişti. Firari FETÖ'cüler, her fırsatta KHK’lılara göreve dönüş sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek olurken örgütle bağı ortaya çıkan Muhammet Akif K.,’nın olaylarda baş rolde olması, provokasyondaki FETÖ izini gözler önüne serdi. Erzurum'da çıkan olaylardan memnun olduğu anlaşılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" açıklamasında bulundu. İYİ Partili Kevser Ofluoğlu da benzer bir çıkış yaparak "Dünkü olay birinci turda bu seçimi almamızı daha da garanti haline getirdi." demişti.


#FETÖ
#Adana
#Nizip İmamı
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