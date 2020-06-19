FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu Çetin Şen'in hapis cezası onandı

Büyükada’ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi

Elektrikli faytonların açılışı için Büyükada'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu protesto edildi. Atların adalarda kalmasını isteyen vatandaşlar, 'her şey hiç güzel olmadı' ve 'tarih sizi adanın ve atların sonunu getiren başkan olarak hatırlar' yazılı pankartlar açtı.