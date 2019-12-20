FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına operasyon: 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 20 Aralık 2019, 07:36 Son Güncelleme: 20 Aralık 2019, 07:57 AA