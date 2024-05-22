FETÖ'nün uyuyan hücrelerine baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütelen soruşturma kapsamında 46 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi. Kıskaç-16 ismi verilen operasyonlar Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 28 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Şüphelilerin örgüt içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, kendilerine zimmetlenen personelle toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün 'mahrem yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi."