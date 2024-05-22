FETÖ'nün uyuyan hücrelerine baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütelen soruşturma kapsamında 46 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi. Kıskaç-16 ismi verilen operasyonlar Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 28 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Şüphelilerin örgüt içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, kendilerine zimmetlenen personelle toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün 'mahrem yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi."
Soru hırsızları takipte
2012'de gerçekleştirilen “Vergi Müfettiş Yardımcılığı'na Giriş Sınavı” sürecinde soruları çaldığı tespit edilen örgüt mensupları mercek altına alındı. Yazılı sınav öncesinde sınav sorularına ulaşan FETÖ mensuplarının, soruların Işık Evleri olarak tabir edilen hücrelerine dağıttığı tespit edildi. Soruları alarak sınavı kazanan ve dağıtılmasına aracılık eden 19 şüpheli hakkında, 18 ilde yakalama kararı çıkarıldı.