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Gündem FETÖye bir darbe daha 36 kişi tutuklandı
POLİTİKA

FETÖ'ye bir darbe daha: 36 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen ve 18 Ağustos'ta gözaltına alınan 34'ü TSK içinde aktif görevli 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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10'u pişmanlık yasasından serbest

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u aktif görevde olan 36'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 10 zanlı da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

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