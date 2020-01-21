Gündem FETÖye şafak operasyonu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'ye şafak operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı karı verilenler arasında meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerine “abi”lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen kişilerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma başlattı.

ÜST DÜZEY ÖRGÜT ÜYELERİNİ SAKLANMASINA YARDIMCI OLMUŞLAR

  • Bu kapsamında meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerine “abi”lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul’da söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bakanlık dataksiti 3 aya indirdi

Bakanlık da
taksiti 3 aya indirdi

​3 bin 500 liranın üstündeki telefonları ilgilendiriyor.
Maaşımızı devlet ödesin!

Maaşımızı devlet ödesin!

​Gıda ürünlerindeki hilelere karşı ilginç çağrı.
FETÖyeşafak baskını

FETÖ'ye
şafak baskını

5 ilde 22 kişi hakkında gözaltı kararı.
Altın için tarihi parçaladılar

Altın için tarihi parçaladılar

​Defineciler kaya kiliseyi kullanılamaz hale getirdi.
İki takıma gitmem

İki takıma gitmem

​Rıza Çalımbay'dan dikkati çeken cevap.
Sıfır araba<br>aldığını sandı

Sıfır araba
aldığını sandı

Tamponu boyalı, ön camı değişmiş çıktı.

Sirkeci'den kargo<br>Hakkari'den kaçış

Sirkeci'den kargo
Hakkari'den kaçış

İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolisi içinde son anda fark edildi.
CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

Vehbi Koç için rüşvet pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul'da<br>kar yağışı başladı

İstanbul'da
kar yağışı başladı

​Meteoroloji'den İstanbullulara saatli uyarı.
Kozinoğlu felaket olur

Kozinoğlu felaket olur

​Enver Altaylı'nın teröristbaşı Gülen'e gönderdiği raporlara ulaşıldı.
Uymazlarsa<br>gereğini yapacağız

Uymazlarsa
gereğini yapacağız

Erdoğan ateşkesin yol haritasını anlattı.
Kuloğlu<br>ya da “yeni Türk"

Kuloğlu
ya da “yeni Türk"

Libya'da ​1,5 milyona yakın Türk yaşıyor.
Sisi’yi tutuklayın

Sisi’yi tutuklayın

​Londra polisinden Mursi'nin ölümünün araştırılması istendi.
Belediyelerin tercihi<br>milli üretimler oldu

Belediyelerin tercihi
milli üretimler oldu

2020 yılında hedef pazar payının yüzde 50'si olacak.
2020 ince ayar yılı

2020 ince ayar yılı

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 2019 yılını değerlendirdi.
İşte İyidil'in<br>MİT belgesi

İşte İyidil'in
MİT belgesi

​Skandal tahliye kararı sonrası tekrar tutuklanmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.