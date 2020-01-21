FETÖ'ye şafak operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ekonomi

İhracat desteğinde 2019 altın yıl

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu. Destek ödemelerinde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık" dedi.