FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Şahin'in aday olmasına İYİ Partililerden tepki: 'Yanlış bulurum ama katlanıyoruz'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylığından çekilmişti. Aytun Çıray önceki gün attığı tweetlerle adeta Genel Başkan Meral Akşener'in kucağına bir kriz daha bırakıp kenara çekilmişti. Önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü belirtmişti. Aytun Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etti. Aytun Çıray, bugün İYİ Parti 'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'ye yakın isimlerin aday yapılması nedeniyle eleştiri yağmurunda bulundu. Çıray, bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen ve Saadet Partisi Ordu Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde memleketinde büyük bir hezimet yaşayan İdris Naim Şahin'in bu kez de İYİ Parti Ordu 1. Sıra milletvekili adayı yapılmasına çok sert tepki gösterdi.