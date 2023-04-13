|
Reklam
Reklam
Gündem

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Şahin'in aday olmasına İYİ Partililerden tepki: 'Yanlış bulurum ama katlanıyoruz'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, attığı tweetlerle Genel Başkan Meral Akşener’i bombaladı. Bir dönem FETÖ’nün sözcülüğünü üstlenen İdris Naim Şahin’in Ordu’da İyi Parti 1. sıra Milletvekili adayı yapılmasına tepki gösteren Çıray, 2019 yerel seçimlerinde İdris Naim Şahin’in İYİ Parti Ordu Belediye Başkan adaylığını önlediklerini hatırlatarak, “Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1. sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum” dedi. Ardından emekli subay Ahmet Yavuz'un sosyal medya hesabına ''İdris Naim Şahin'e dokunulmazlık kazandırılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. Yavuz cevap olarak ''Yanlış bulurum ama katlanıyoruz'' dedi.

10:08 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Partili Aytun Çıray, İdris Naim Şahin'in milletvekili adaylığına tepki gösterdi

İYİ Partili Aytun Çıray, İdris Naim Şahin'in milletvekili adaylığına tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylığından çekilmişti. Aytun Çıray önceki gün attığı tweetlerle adeta Genel Başkan Meral Akşener'in kucağına bir kriz daha bırakıp kenara çekilmişti. Önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü belirtmişti. Aytun Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etti. Aytun Çıray, bugün İYİ Parti 'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'ye yakın isimlerin aday yapılması nedeniyle eleştiri yağmurunda bulundu. Çıray, bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen ve Saadet Partisi Ordu Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde memleketinde büyük bir hezimet yaşayan İdris Naim Şahin'in bu kez de İYİ Parti Ordu 1. Sıra milletvekili adayı yapılmasına çok sert tepki gösterdi.


''Yanlış bulurum ama katlanıyoruz''


Terör örgütleriyle iç içe olan Yedili Masa ortaklarından İYİ Parti'de çatırdamalar devam ediyor.PKK'nın siyasi kolu olan HDP ile ittifak içinde olan İYİ Parti, bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü yapan İdris Naim Şahini 1. sıra Milletvekili adayı yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İdris Naim Şahin'in FETÖ ayağının olması sebebiyle aday olmasına tepki göstererek Milletvekili adaylığından istifa etmişti. Twitter'da paylaşım yapan emekli subay ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ahmet Yavuz,
''Vatanımızı, kimliğimizi, yönetsel yapımızı ve aydınlık gelecek ufkumuzu borçlu olduğumuz Atatürk ile açık veya örtük kavga eden kim olursa olsun er veya geç kaybeder!''
ifadelerini kullandı. Yavuz'un bu tweetine karşılık veren İYİ Partili Şahin,
''Değerli Paşam, İdris Naim Şahin'e dokunulmazlık kazandırılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?''
dedi. Gazeteci Yavuz, Şahin'in bu tweetine karşılık olarak
''Yanlış buluyorum ama katlanıyoruz''
dedi.




#İdris Naim Şahin
#Aytun Çıray
#İYİ Parti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.