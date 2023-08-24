Fidan Bağdat'ta: PKK’ya karşı stratejik iş birliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Irak ziyaretiyle Ankara ile Bağdat arasında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Irak ile yeni dönemde kurulacak politikada terör örgütüne yönelik operasyonlar özel bir yer tutuyor. Fidan, Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Es-Sudani görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hiçbir taraf veya örgütün her ne ad altında olursa olsun güvenliği bozmasına veya Irak topraklarını komşu ülkelere saldırı için kullanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.





KOORDİNASYON ÖNEMLİ

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alındığı görüşmede Sudani, Iraklıların terörle mücadelesine ilişkin bilgi verdi. Sudani, iki ülke halkının çıkarlarına hizmet edecek ortak tutumlar benimsemek için çeşitli bölgesel meselelerde Türkiye ile Irak arasında koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptı. Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile de görüştü. Fidan ve Reşit’in görüşmesinde, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki sınırı aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı.





EKONOMİ MERKEZLİ DİYALOG

Irak kaynakları, Ankara ile Bağdat arasında yeni dönemde ilişkilerin ticaret ve ekonomi temelinde şekilleneceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine temmuzda yaptığı 3 günlük gezinin ardından oluşan yatırım ortamında, Körfez’in çıkış noktası olan Irak’ın da önemli bir uğrak noktası olması bekleniyor. Kaynaklar, Türkiye ile Irak arasında dondurulan petrol sevkiyatının yeniden başlaması için yürütülecek müzakerelerin dışında Bağdat hükümetin mayıs içinde başlattığı ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin Ankara ve Bağdat arasında önemli bir başlık olduğunu bildirdi.



