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Fidan ‘defalarca belirtmiştik’ diyerek Blinken’i uyardı: Aksi takdirde kriz büyüyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İsrail-İran sorununun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını, ateşkes gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.

19:41 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 22:44 - 14/04/2024 Pazar
AA
Arşiv - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.
Arşiv - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Blinken, telefon görüşmesinde, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durumu ele aldı.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşına Türkiye'nin bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu vurgularken, Türkiye'nin Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını "defalarca belirtmiş olduğuna" dikkati çekti.
İsrail-İran sorununun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını belirten Fidan, Blinken'a acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye "kesintisiz insani yardım" ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.

Fidan ayrıca, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.


Dünya alarmda: İran İsrail'e yüzlerce İHA ve füzeyle saldırdı

İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Bölge ülkeleri de hava sahalarını kapattı. İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu. Saldırı sonrası İsrail tarafında yaralıların olduğunu açıklandı. İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını bildirdi.. Açıklamada "Tehditlerin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi" denildi.


#Hakan Fidan
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