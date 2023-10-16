Filistin-İsrail çatışması 10. gününde: İşgalci İsrail ölüm yağdırıyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunda, İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.





İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 10. gününde de devam ediyor.





İsrail güçleri, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamayı sürdürdü.





Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.





İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.





Can kaybı 2 bin 670'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti.





Buna göre 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam can kaybı 2 bin 670'e, yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı.

İsrail, Gazze'deki El-Ehali Hastanesi'ni bombaladı

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.





Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "acil kan bağışı" çağrısında bulundu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaptı.





Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.





Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hastaneleri hedef aldığı ifade edilerek, çok sayıda sağlık ekibinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.





Abbas: İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Görüşmede Abbas, "İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı. Filistinlilerin himaye edilmesi ve Gazze'ye insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi ve oradaki vatandaşlara su elektrik ve yakıt ulaştırılması gerekir " dedi.





Gazze'den halkın zoraki göç ettirilmesine tümüyle karşı olan Abbas, bunun ikinci Nekbe olacağını vurguladı.





Abbas, her iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu belirterek, her iki tarafa da tutuklu, esir ve sivillerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.





Şiddete karşı olduğunu tekrar ederek, Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisinde olmadığına işaret eden Abbas, "İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Başka bir örgütün politikaları değildir" ifadelerini kullandı.

'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olur'

Gazze sınırında askeri hareketlilik sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, çatışmaların Filistin halkını temsil etmediğini öne sürdü.





CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk olan Biden, İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayarak, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.





Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır" diye konuştu.





İsrail ordusunun beyaz fosforlu top mermileri kullandığına yönelik kanıtlar bulundu

Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da bulunuyor.





Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, Örgüt'ün Kriz Müdahale Programı'nın, İsrail'in Gazze'de, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladığını kaydetti.





Filistin- İsrail Çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.





Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.





Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.





Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.





İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.





İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.







