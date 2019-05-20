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3. SAYFA İSTANBUL

İstanbul Sancaktepe'deki polis operasyonu - Sancaktepe Tüvtürk operasyon

Film gibi operasyon: Polis durdurmak için ön camdan arabaya atladı

Son dönemlerde imza attıkları birbirinden başarılı operasyonlarla adından söz ettiren önleyici ekipler, bu kez İstanbul'da filmleri aratmayan görüntülere imza attı. Polislerden biri, yakalamaya çalıştıkları kişinin arabasına açık olan ön camdan atladı. Arabanın içinde polis olmasına rağmen gaza basıp bölgeden uzaklaşan zanlılar amansız bir takibin ardından kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis operasyonu bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Polis operasyonu bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Emniyet güçlerinin 'önleyici kuvvetleri' son dönemlerde yaptıkları başarılı operasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Suçluların ensesinde olan ve onlara adeta nefes aldırmayan ekipler, bu kez de İstanbul'da Amerikan filmlerini aratmayan bir operasyona imza attı.

Özellikle son yıllarda üst üste operasyonlara imza atan ve ilçe genelinde suç oranının düşmesi adına büyük başarılar yakalayan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil önleyici ekipler, araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaların sayısındaki artış nedeniyle bölgeyi incelemeye aldı.

Biri cezaevi firarisi diğerinin çok sayıda araması var

Ekipler, tamamladıkları ön çalışmada, muayene istasyonu önünde 3 kardeşin muameleci olarak iş yaptıklarını, bu adreste birçok kez silahlı ve bıçaklı kavga gerçekleştirdiklerini ve bu konularla alakalı çok sayıda suç kayıtlarının olduğunu ortaya çıkardı.

Üç kardeşten biri olan M.A'nın cezaevi firarisi olduğu, hem kendisi hem de kardeşi E.A'nın çok sayıda farklı suçtan kayıtları ve aranmalarının bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Polisi karşılarında görünce şok oldular

Şahısları yakalamak amacı ile muayene istasyonuna geçen polis ekiplerinin operasyon görüntüleri Amerikan filmlerini aratmadı.

Görüntülere göre, arabanın içinde bekleyen M.A polisleri fark ederek şoför koltuğuna geçti ve aracı çalıştırdı. Bunun üzerine polis memurlarından biri aracın açık olan ön camından içeri atladı.

Bu sırada aracın dışında olan ve yaşananları gördükten sonra arabaya doğru yönelen diğer zanlı E.A, polis olduğunu anladığı sivil kişinin ardından arabaya bindi. Görüntülerde E.A'nın arabaya binerken elindeki bıçağı düşürdüğü görülüyor.

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Arabanın içindeki sivil polis memurunun ardından dışarıdaki diğer sivil polis memuru da yaşananların ardından silahını çıkararak havaya ateş ediyor.

İki zanlı bunun üzerine içeride polis olmasına rağmen aracın gazına basarak hızla olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Emniyet adım adım takip etti

Olay yerinden kaçan aracı adım adım takip eden Emniyet güçleri, şahısları kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Zanlıların arabasında bir süre yolculuk etmek zorunda kalan sivil polis memurunun da sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.

Zanlılardan ikisi İstanbul Emniyeti'nin başarılı çalışmaları sayesinde kıskıvrak yakalanırken, diğer şahsın yakalanmasının da an meselesi olduğu vurgulandı.

Filmi gibi operasyon: Polis durdurmak için ön camdan arabaya atladı
OYNAT 01:00
Filmi gibi operasyon: Polis durdurmak için ön camdan arabaya atladı
İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, filmleri aratmayan görüntülere imza atıldı. Polislerden biri, yakalamaya çalıştıkları kişinin arabasına açık olan ön camdan atladı. Arabanın içinde polis olmasına rağmen gaza basıp bölgeden uzaklaşan zanlılar amansız bir takibin ardından kıskıvrak yakalandı.

MİT ve İstanbul polisinden film gibi operasyon
GÜNDEM
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