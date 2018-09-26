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ANTALYA

Antalya haberleri: Firari arıların izini sürerek bal topluyor

Firari arıların izini sürerek bal topluyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde firari arıların izini süren çoban doğada kendiliğinden yaptıkları kovanları buluyor. Kovanlarda ortalama 10 kilogram bal bulan Ramazan Topaça, tamamen doğal ortamda üretilmiş balı, kendi kovanlarında ürettiklerinin neredeyse 3 katı fiyatına satışa sunuyor.

Haber Merkezi IHA
Sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını günlerce takip ederek doğal kovanlarını buluyorlar.
Sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını günlerce takip ederek doğal kovanlarını buluyorlar.

Akseki ilçesinde hayvancılık ve arıcılık yapan Ramazan Topaça, kovanlarından kaçan arıların izini sürüyor.

  • Topaça, temmuz ve ağustos aylarında çeşitli nedenlerle kovanlarından kaçan arıların pisliklerinden ve sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını günlerce takip ederek doğal kovanlarını bulmayı başarıyor.

Kovanlarda ortalama 10 kilo bal bulan Topaça, tamamen doğal ortamda üretilmiş balı, kendi kovanlarında ürettiklerinin neredeyse 3 katı fiyatına satışa sunuyor.

5 kilo bal çıkardım

Son takibinde, sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile birlikte izini sürdüğü arıları 6 kilometre mesafede, Göktepe Yaylasındaki 3 bin metre rakımlı Yıldızlı Dağının eteklerindeki bir kayanın kovuğunda bulduğunu ifade eden Topaça, "Kaçan arıları Toroslar’ın zirvesinde yüksek kayalıkların deliğinde kolay kolay kimse bulamaz. Bu kayanın içinden 5 kilo bal çıkardım" dedi.

Topaca, doğal kovanlara ulaşmasının hikayesini şöyle anlattı:

"Her yıl Manavgat ilçesinin Gebece Mahallesi’nden Akseki’nin yaylalarına hayvanlarımı otlatmaya geliyorum. Arıların her yıl temmuz ağustos aylarında ilk uçuş zamanlarında arıların pisliklerini takip ederek yuvalarına ulaşıyorum. Ayrıca sabah erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını takip ediyorum. Bunu bulmak oldukça zordur. Tehlikeli ve yorucudur. Bazen kilometrelerce 6-7 kilometre yürüyerek doğal kovanı bulmayı başarıyorum. Sarp dağlara gidiyoruz. Toros Dağlarında bazen kuru ağaç kovuklarında, bazen sarp kayalarda buluyoruz. Daha sonra ise Eylül ayında çiçek zamanı geçip bal zamanı gelince balını alıyoruz. Yüksek kayalıklara ise yanımızda götürdüğümüz ağaçlardan iskele yapıp balyozla kayayı kırıyoruz. Arıların ballarını aldıktan sonra arıları bir kovana katıp getiriyorum. Onları da yeniden yetiştiriyorum. Arıların yaşamasını sağlıyorum. Yılda bazen 20 kilo bazen 40-50 kilo civarında bal buluyoruz. Bal tamamen organiktir. Yılda bu şekilde 10 civarında arı buluyoruz. Bu tamamen bir şanstır. Bazen arıların yaptığı peteklerde bal olmuyor. Bu yıl ortalama 10 kilo civarında bal aldık. Bu organik balın kilosunu 450-500 liraya kadar satılıyor. Bunu bulmak oldukça zor. Bazen 6-7 kilometre yürüyerek arılara ulaşıyoruz. Sarp dağlara gidiyoruz. 2-3 saat yürüyoruz."

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Tamamen doğal

Topaca, arıların yaptığı balın tamamen doğal olduğunu, Toroslar’ın zirvesindeki kekik ve yüzlerce çeşit çiçekten alınan balın da ender bulunduğunu kaydetti. Bilen kişilerin kendilerinden özellikle bu balı istediğini ifade eden Topaça, kovanda üretilmiş normal balın kilosunu 100-150 liradan satışa sunulurken bu balı 450-500 liradan sattıklarını bildirdi.

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