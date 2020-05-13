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Gündem Firari Can Dündarın villası da kaçak çıktı 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş
MUĞLA

Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasındaki kaçak eklentiden sonra gazeteci Can Dündar'ın da villasının kaçak olduğu ortaya çıktı. Bodrum'daki 376 metrekarelik villanın 188 metrekarelik kısmının, hazine arazisi içinde kaldığı, bahçe duvarının 27 metrekarelik kısmının ise orman alanını işgal ettiği belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can-Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının, ormanlık alanı işgal ettiği tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi.

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GÜNDEM
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Villa için ağaçları katletmiş

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde, şu açıklamaya yer verildi:

  • "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanını işgal edilmiş. Orman arazisini duvarla çevirip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Villayı satmak için vekalet vermiş

Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Can Dündar ile eşi Dilek Dündar'ın, ortak tapuya sahip olduğu villayla ilgili Almanya'nın Berlin şehri noteri Torsten Körster kanalıyla 18 Temmuz 2018'de vekaletname verilmiş, 3 kişiye satılması için Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulmuştu. Ancak Tapu Müdürlüğü'nün, Dündar'ın firari olduğunun bilinmesi nedeniyle satışta hukuki sakınca olup, olmadığını öğrenmek için savcılığa resmi yazıyla başvurması üzerine satış gerçekleştirilememişti.

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