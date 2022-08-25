Firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan M.A. isimli örgüt üyesi sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.