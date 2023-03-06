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Firari FETÖ'cü Savaş Genç'in Altılı Masa'ya verdiği formül gündemde: İmamoğlu ve Yavaş'ı yardımcı yapın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'na sunduğu 'Yavaş - İmamoğlu' formülünü firari FETÖ'cü Savaş Genç'in dillendirdiği ortaya çıktı. FETÖ'cü Genç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yapılması gereken tek şey Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı başkan yardımcısı olarak atamak" ifadelerini kullandığı belirlendi.

16:36 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Firari FETÖ'cü Savaş Genç

Firari FETÖ'cü Savaş Genç

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu,
"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını teklif ettik."
dedi.

İYİ Parti cephesinde hareketli dakikalar yaşanırken Akşener, Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen Millet İttifakı toplantısına katıldı.

'İmamoğlu ve Yavaş'ı yardımcı yapın' önerisi FETÖ'cü Savaş Genç'ten geldi

Akşener'in Millet İttifakı'na yaptığı cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü firari FETÖ'cü Savaş Genç'in dillendirdiği ortaya çıktı. FETÖ'cü Genç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları dile getirdi:

"Benim bulabildiğim son formül. Madem Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak. Şu tabloya rağmen risk alınacak. O zaman yapılması gereken şey şu: Ekrem İmamoğlu'nu başkan yardımcısı olarak atayacak.
Hatta belki de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a başkan yardımcısı olarak atayacak. Ve net bir şekilde meydan meydan onlarla gezecek."



#Savaş Genç
#FETÖ
#Altılı Masa
1 saat önce
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Firari FETÖ'cü Savaş Genç'in Altılı Masa'ya verdiği formül gündemde: İmamoğlu ve Yavaş'ı yardımcı yapın
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