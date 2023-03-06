Firari FETÖ'cü Savaş Genç'in Altılı Masa'ya verdiği formül gündemde: İmamoğlu ve Yavaş'ı yardımcı yapın

Firari FETÖ'cü Savaş Genç
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
İYİ Parti cephesinde hareketli dakikalar yaşanırken Akşener, Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen Millet İttifakı toplantısına katıldı.
'İmamoğlu ve Yavaş'ı yardımcı yapın' önerisi FETÖ'cü Savaş Genç'ten geldi
Akşener'in Millet İttifakı'na yaptığı cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü firari FETÖ'cü Savaş Genç'in dillendirdiği ortaya çıktı. FETÖ'cü Genç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları dile getirdi: