Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz'i aday yapan Akşener'e protesto: İP müdiresi yazıklar olsun

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde terör örgütlerinin umudu Yedili Masa ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Terör örgütü mensuplarından da Yedili Masa'ya ve adaylarına destek gelmeye devam ediyor. FETÖ'cü Adil Öksüz ile yakın ilişkisi bulunan FETÖ'cü Ahmet Bedir, sosyal medyadan İYİ Parti Ordu Milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in paylaşımını alıntılayarak dua etti.