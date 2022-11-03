Gündem Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!
  • Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
  • Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

Bakan Akar: Pençe Kilit'te sona doğru yaklaştık
GÜNDEM
Bakan Akar: Pençe Kilit'te sona doğru yaklaştık

Ayasofyanın ihtişamı

Ayasofya'nın ihtişamı

Drone ile çekildi: Yansımalar ve ışık müthişti.
TOGGa renk talebi

TOGG'a renk talebi

Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor.
Cumhurbaşkanı paylaştı: İşte Erdoğanın TOGGun direksiyonundaki anları

Rekor sürede tamamlanmıştı: Büyük onur.

Tahıl anlaşmasında yeniden masaya oturan Kremlin'den dikkat çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.