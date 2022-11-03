Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!
- Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
- Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/naB6LTnUou
Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!