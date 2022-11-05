Gündem Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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