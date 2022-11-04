Gündem İçişleri Bakanlığı Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) operasyonu başlatıldı
HATAY

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Amanoslar bölgesinde 1216 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik operasyonu başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) operasyonu başlatıldı
Son dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini belirlemek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek amacıyla Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te başlatılan operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ile Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 216 personel, 107 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Bingöl'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı
GÜNDEM
Bingöl'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı

Operasyonun ilk iki gününde Amanoslar bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının istihbarat desteğiyle arazi taraması gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, 11 farklı noktadaki sığınak, barınak ve depolarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri şöyle:

  • "3 AK-47 piyade tüfeği, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 Glock tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 6 el bombası, 5 roket mühimmatı, farklı çap ve ebatta 926 fişek, 23 şarjör, 14 el yapımı patlayıcı (EYP) anahtarı, 2 EYP ateşleyicisi, 2 Toll serisi EYP alıcı düzenek, 6 EYP devre kartı, 3 EYP ateşleme kumandası, 5 el telsizi, 2 dürbün, 2 EYP yapımında kullanılan elektronik devre kartı, 3 telsiz, 5 akü, 2 tüp, 1 güneş paneli, çeşitli ebatlarda 180 pil, 20 el feneri, 2 fotoğraf makinesi, muhtelif miktarda yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri."

Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınakların imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.

’Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu’nda dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
’Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu’nda dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi

'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu' başladı: 548 personel katılıyor
GÜNDEM
'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu' başladı: 548 personel katılıyor
Borsa rekoradoymuyor

Borsa rekora
doymuyor

Yeni ​güne tarihi zirveyle başladı.
Aniden bastırdıkarayolu ulaşıma kapandı

Aniden bastırdı
karayolu ulaşıma kapandı

​Artvin'de yoğun kar yağışı: TIR'lar yollarda kaldı.
Bunun adına TEKNOFEST kuşağı diyoruz

'Bunun adına 'TEKNOFEST' kuşağı diyoruz'

Minare yıkıldı balkondan atlayan iki kişi yaralandı.

Bir saatte<br>13 artçı deprem

Bir saatte
13 artçı deprem

​AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama.

3 bin 700 kişiyi<br>işten çıkaracak

3 bin 700 kişiyi
işten çıkaracak

Beklenen ​e-posta çalışanlara gönderildi.
148 öğrenci<br>hastanelik oldu

148 öğrenci
hastanelik oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gıda zehirlenmesi.

​Koridorda yaşanan son kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i ikna etmesiyle aşılabildi.

Putin'i ikna etmesi Batılı ülkelerde kıskançlıkla karşılandı.

​'Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet zannedenler yanılırlar'

​Togg kilometrede 47 kuruşluk elektrik yakacak.

​Bir kişi hayatını kaybetti.

​Yıllıkta yüzde 85,51'i buldu.
Barutçu madene<br>neden erken indi

Barutçu madene
neden erken indi

​Bartın'daki facianın sebepleri araştırılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.