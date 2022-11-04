İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini belirlemek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek amacıyla Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te başlatılan operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ile Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 216 personel, 107 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

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Operasyonun ilk iki gününde Amanoslar bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının istihbarat desteğiyle arazi taraması gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, 11 farklı noktadaki sığınak, barınak ve depolarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri şöyle:

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"3 AK-47 piyade tüfeği, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 Glock tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 6 el bombası, 5 roket mühimmatı, farklı çap ve ebatta 926 fişek, 23 şarjör, 14 el yapımı patlayıcı (EYP) anahtarı, 2 EYP ateşleyicisi, 2 Toll serisi EYP alıcı düzenek, 6 EYP devre kartı, 3 EYP ateşleme kumandası, 5 el telsizi, 2 dürbün, 2 EYP yapımında kullanılan elektronik devre kartı, 3 telsiz, 5 akü, 2 tüp, 1 güneş paneli, çeşitli ebatlarda 180 pil, 20 el feneri, 2 fotoğraf makinesi, muhtelif miktarda yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri."

Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınakların imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.

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