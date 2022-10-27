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ANKARA TUNCELİ

'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu' başladı: 548 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 548 personelin ve 44 operasyonel timin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu başladı: 548 personel katılıyor
Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Abluka Sonbahar Kış-4 (Tunceli- Ovacık-Mercan) Şehit J.Uzm.Çvş. Burak Tortumlu Operasyonu” başlatıldı.

Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 548 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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