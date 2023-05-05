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Fondaş gazeteci Portakal haddini aştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Muhalif gazeteci Fatih Portakal Youtube hesabından yaptığı canlı yayın esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingindeki konuşması üzerine Portakal, "Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var." diyerek Cumhurbaşkanı'na hakaret etti.

14:39 . 5/05/2023 Cuma
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Fatih Portakal

Fatih Portakal

Muhalif gazeteci Fatih Portakal Youtube hesabından yaptığı canlı yayın esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler sarf etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingindeki konuşması üzerine Portakal, "Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var." diyerek Cumhurbaşkanı'na hakaret etti.


Muhalif gazeteci Fatih Portakal'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler:


  • "Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var. Yani sağlık problemi var demek istiyorum. Bu bilinçli bir şekilde yapılmış bir söz. Bilinçli bir şekilde söylenmiş farkında değil."



Fatih Portakal Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmü üzerinden devlete terörist dedi
Fatih Portakal Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmü üzerinden devlete terörist dedi

Gazeteci Fatih Portakal, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve Kıble Mescidi'ne sığınan Müslümanlara ses bombası ve kauçuk mermiyle saldırması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teröristlikle suçladı. Portakal, İsrail'in şu anda bir devlet terörü işlediğinden bahsederek, "İzlemiş olduğunuz devlet terörü İsrail polisinin hükümetten aldığı emirle uygulamış olduğu görüntü. Devlet terörü demişken evet bizde de işleniyor. Mesela polisi biliyorsunuz. Berkin Elvan olayında Berkin'i 16 yaşında kaybeden bir polisten bahsediyoruz. Bu da bir devlet terörü. Nerede devlet terörü varsa hepsini kınıyorum, hepsini. ifadelerini kullandı. Berkin Elvan gezi olayları sırasında başına gaz kapsülü isabet etmiş ve 269 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun bakan adaylarını açıkladı: Kentsel dönüşümlere karşı 1563 dava açan İmamoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sorumlu olacak
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun bakan adaylarını açıkladı: Kentsel dönüşümlere karşı 1563 dava açan İmamoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sorumlu olacak

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, yayınladığı videoda, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda bakan olarak atayacağı isimleri açıkladı. Portakal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacak. İki bakanın da üstünde İmamoğlu yer alacak." iddiasında bulundu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu süre boyunca kentsel dönüşüme karşı 1563 tane dava açtığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'un deprem bütçesini minimuma düşüren İmamoğlu, göreve gelmeden önce deprem riski nedeniyle 100 bin konut yapacağını iddia etmiş bugüne kadar hiç konut inşa etmemişti.

#Fatih Portakal
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hakaret
2 saat önce
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