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POLİTİKA

FOX’un algı operasyonu elinde patladı: Satılık çiftçiyle yalan haber

Son günlerde özellikle tarım alanında algı operasyonları yapan FOX TV'nin bir haberi daha asılsız çıktı. Adana'da çiftçi Hasan Savaş ile röportaj yapan FOX TV, bölgedeki üreticinin hiçbir destek almadığını iddia etti. Gerçekler aynı alanda üretim yapan çiftçilerin ifadeleriyle ortaya çıktı. Destek ödemelerini aldıklarını belirten bir çiftçi, "FOX'tan gelmiş demişler, 'Sen hükümeti karala.' 'Niye yapıyorsun?' dedik. 'Benim paraya ihtiyacım vardı borçlarımı kapatmak için' dedi" ifadelerini kullandı.

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FOX’un algı operasyonu elinde patladı: Satılık çiftçiyle yalan haber
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Toplumun çeşitli kesimleri üzerinden gerçek dışı yayınlarla ekonomi algısı yapan Fox TV'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. Bir çiftçi ile röportaj yaptığını ve çiftçilerin destek almadığını iddia eden Fox TV gübre atamayan ve tarlası boş kalan çiftçiler olduğunu izleyicisine aktardı.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Aynı alanda üretim yapan çiftçilerin desteklerin ödendiğini anlatması üzerine bir yalan haber daha deşifre olmuş oldu.

Bölgedeki çiftçiler söz konusu çiftçinin kendilerine durumu anlattığını şu sözlerle aktardı: "FOX'tan gelmiş demişler, 'Sen hükümeti karala.' 'Niye yapıyorsun?' dedik. 'Benim paraya ihtiyacım vardı borçlarımı kapatmak için' dedi."

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