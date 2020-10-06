Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hadsizlik, edepsizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu.

Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamiyet'le ilgili sözlerine tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan Avrupalı liderler İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyor.

Bu kervana katılan son isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Macron'un, 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizlik ve edepsizliktir. Sen kimsin ki böyle bir ifadeyi ağzına alıyorsun?

OYNAT 02:07 ''Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir şeyi ağzına alıyorsun'' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu. Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, 'Saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun. Fransız devlet başkanı olarak, İslamın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir' dedi. BiP'te paylaş

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Devlet başkanları kutsallarla ilgili söz söylerken kılı kırk yarmalı. Macron'un cahili olduğu meselelerde konuşurken çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bunu kendisine defaatle gittim. Sömürge valisi gibi davranmak yerine sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz. Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o şiddetle savunuyoruz."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz sinyali: Güzel haberler almayı ümit ediyoruz

DÜNYA Fransa Müslüman kadınları tecrit edecek

OYNAT 01:20 Macron'un Türkçe tweetinden sonra Altun'dan manidar video paylaşımı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak Doğu Akdeniz'deki krizin çözümü için diyalog çağrısında bulunmuştu. Macron'un bu tweeti Türkiye gündemine oturmuşken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan manidar bir paylaşım geldi. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığa aday olduğu dönemde, bir gencin 'diğer ülkelerin liderleriyle hangi dilde konuşacağını' sorması üzerine verdiği 'Türkçe konuşacağım' cevabının yer aldığı görüntüleri paylaştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:57 Fransa TV'sinde Türk, Macron yanlılarını susturdu: Suriye'de Libya'da kaybettiniz Akdeniz'de de sonuç aynı olacak Fransa televizyon kanalı Le Debat'ta konuşan Türk asıllı Fransız Avukat Selçuk Demir, Cumhurbaşkanı Macron'a destek veren yorumculara verdiği cevapla sosyal medyanın gündeminde. Paris yönetiminin başta Suriye ve Libya olmak üzere terör örgütleri üzerinden geliştirdiği politikanın boşa düştüğünü belirten Demir, Akdeniz'de de Türkiye'nin haklı olduğunun yakın gelecekte ortaya çıkacağını vurguladı. BiP'te paylaş

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