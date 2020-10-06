Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hadsizlik, edepsizlik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu. Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, "Saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun. Fransız devlet başkanı olarak, İslamın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu.
Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamiyet'le ilgili sözlerine tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan Avrupalı liderler İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyor.
Bu kervana katılan son isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Macron'un, 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizlik ve edepsizliktir. Sen kimsin ki böyle bir ifadeyi ağzına alıyorsun?
Devlet başkanları kutsallarla ilgili söz söylerken kılı kırk yarmalı. Macron'un cahili olduğu meselelerde konuşurken çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bunu kendisine defaatle gittim. Sömürge valisi gibi davranmak yerine sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz. Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o şiddetle savunuyoruz."