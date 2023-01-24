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Fransa'da hükümete karşı protestolar genişliyor: Fırıncılar sokağa indi

Fransa'da sağlık, turizm ve restoran sektörlerinin ardından fırıncılarda artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı başkent Paris'te eylem gerçekleştirdi. Nation Meydanı'nda toplanan fırıncılar, Maliye Bakanlığına yürüdüler. Fırıncılar, elektrik ve hammadde fiyatlarının yanı sıra hükümetin uyguladığı çalışan işçiler için işsizlik ve emeklilik gibi zorunlu primler ile vergilerin altından kalkamadıklarını ileri sürdü.

09:54 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Fırıncılar artan maliyetlerden dolayı hükümeti protesto etti

Fırıncılar artan maliyetlerden dolayı hükümeti protesto etti

Fransa'da hükümete karşı protestolar genişlemeye devam ediyor. Sağlık, turizm ve restoran sektörlerinin ardından fırıncılar artan maliyetlerden dolayı başkent Paris'te eylem gerçekleştirdi. Ellerinde baget ekmekler ve Fransa bayrakları ile yürüyen fırıncılar, darağacına astıkları cansız manken ve getirdikleri tabut ile hükümete tepki gösterdiler.


FIRINLAR KAPANABİLİR

Yürüyüş esnasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirten eylemciler, hükümetin bu konuda adım atmaması halinde fırınlarını kapatmakla karşı karşıya olduklarını ifade ettiler.

FİYATLAR 10 KAT ARTTI

Fransa'da elektrik faturalarının 10 kat arttığı ve fırıncıların gelirlerinde yüzde 5 ile yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu ileri sürülüyor. Fırıncılar hammadeye gelen zamları ürünlere yansıtamadıklarını ileri sürdü.



#Fransa
#Emmanuel Macron
#Paris
#Fırıncılar
14 dakika önce
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Fransa'da hükümete karşı protestolar genişliyor: Fırıncılar sokağa indi
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