Fransa'da hükümete karşı protestolar genişliyor: Fırıncılar sokağa indi

Fransa'da sağlık, turizm ve restoran sektörlerinin ardından fırıncılarda artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı başkent Paris'te eylem gerçekleştirdi. Nation Meydanı'nda toplanan fırıncılar, Maliye Bakanlığına yürüdüler. Fırıncılar, elektrik ve hammadde fiyatlarının yanı sıra hükümetin uyguladığı çalışan işçiler için işsizlik ve emeklilik gibi zorunlu primler ile vergilerin altından kalkamadıklarını ileri sürdü.