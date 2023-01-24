Fransa'da hükümete karşı protestolar genişliyor: Fırıncılar sokağa indi

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Fırıncılar artan maliyetlerden dolayı hükümeti protesto etti
Fransa'da hükümete karşı protestolar genişlemeye devam ediyor. Sağlık, turizm ve restoran sektörlerinin ardından fırıncılar artan maliyetlerden dolayı başkent Paris'te eylem gerçekleştirdi. Ellerinde baget ekmekler ve Fransa bayrakları ile yürüyen fırıncılar, darağacına astıkları cansız manken ve getirdikleri tabut ile hükümete tepki gösterdiler.
Yürüyüş esnasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirten eylemciler, hükümetin bu konuda adım atmaması halinde fırınlarını kapatmakla karşı karşıya olduklarını ifade ettiler.
Fransa'da elektrik faturalarının 10 kat arttığı ve fırıncıların gelirlerinde yüzde 5 ile yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu ileri sürülüyor. Fırıncılar hammadeye gelen zamları ürünlere yansıtamadıklarını ileri sürdü.