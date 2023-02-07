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Fransa’dan 136 kişilik iki ekip Türkiye'ye doğru yola çıktı

Fransa’nın Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla gönderdiği 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı bildirildi.

09:10 . 7/02/2023 Salı
AA
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin Türkiye’ye doğru yola çıktığını belirtti.


Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama kurtarma köpeğinin de gönderildiği ifade edildi.


Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Guillaume Garot da Twitter’dan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner’e deprem nedeniyle Fransa’nın Türkiye tam desteğini ilettiğini aktardı.

Diğer yandan ülkenin önemli sendikalarından CFDT Genel Sekreteri Beatrice Lestic yaptığı açıklamada, sendikalarının Türkiye ve Suriye’deki depremlerin mağdurları için uluslararası dayanışma çağrısında bulunduğunu kaydetti.​​​​​​​


Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter’dan paylaştı.




#fransa
#Türkiye
#Arama kurtarma ekibi
2 saat önce
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