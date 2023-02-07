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Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 44,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

08:31 . 7/02/2023 Salı
AA
foot/arşiv

foot/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.




#afad
#DEPREM
#Hatay
42 dakika önce
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Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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