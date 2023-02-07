Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber etti. Bölgeye 13 bin 740 arama kurtarma personeli, 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesi görevlendirilirken, personel ve araç sevkiyatı da gece boyunca aralıksız devam etti.