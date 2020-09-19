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POLİTİKA

Fransa'dan Doğu Akdeniz'de tehlikeli tahrik: Yavuz Sondaj Gemisi'nin üstünden uçtular

Türkiye'ye karşı tehditkar adımlar atarak Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran Fransa, bir provokasyona daha imza attı. Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis askeri helikopterle bölgede bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nin ve KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi DHA
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de tehlikeli tahrik.
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de tehlikeli tahrik.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru haklarına sahip çıkması Yunanistan, Fransa ve Rum Kesimi'ni telaşlandırmaya devam ediyor. Paris yönetimi, bölgede gerginliği artıracak adımlarına bir yenisini daha ekledi. Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa Konseyi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gitti.

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"Yaşananları gözleriyle görmek istedi"

Rum medyası, Fransız Bakan Beaune'nin seyahatini, 'yaşananları gözleriyle görmek istediği' şeklinde yorumladı. Beaune, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Beaune ikili görüşmede yaptığı açıklamada, Fransa’nın AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olması gerektiği söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bir anlattı: Türkiye bu mücadeleleri vermezse ne olur?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dış politikalarını eleştirenlere sert yanıt veren Erdoğan, 'Türkiye niye Doğu Akdeniz'de diyorlar. Niye Afrika'da, niye Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya'da diyorlar. Türkiye Suriye'den çekilirse, Suriye bir anda huzura, özgürlüğe mi kavuşur? Oradaki tezgahı görmezden gelirsek, Kuzey Irak tüm teröristlerden mi temizlenir? Türkiye yaşananlara sırtını dönerse Libya'da darbeciler köşelerine mi çekilir? Mesela Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağ duyulu bir siyasete mi yönelir? AB, Türkiye tüm haklarından feragat ederse, bize verdiği sözleri tutmaya mı çalışacak?' ifadelerini kullandı.

Yasak bölgede provokasyon uçuşu

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis askeri helikopterle bölgede bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nin ve KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirerek, yeni bir provakasyona imza attı.

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