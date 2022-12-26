Fransız vekillerden Türkiye aleyhinde sloganlar atan PKK yandaşlarına destek

Fransa Komünist Parti milletvekili Sebastian Delogu ve Sosyalist Parti milletvekili Jerome Guedj PKK'ya destek olmak için eylemlere katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz hafta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda üç kişi vurularak öldürüldü, dört kişi ise yaralandı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

TERÖR YANDAŞLARI KENTİ BİRBİRİNE KATTI

Saldırının ardından terör örgütü PKK destekçileri, başkent Paris'te sokağa indi. Sokak olayları çıkararak Fransız polisiyle çatışan terör yandaşları kenti birbirine kattı.

FRANSIZ VEKİLLERDEN PKK EYLEMİNE DESTEK

PKK paçavlarıyla Türkiye aleyhinde sloganlar atan PKK yandaşlarına Fransa Komünist Parti milletvekili Sebastian Delogu ve Sosyalist Parti milletvekili Jerome Guedj de destek oldu. Sokak eylemlerine katılarak örgüt destekçilerine destek olan iki vekil, sosyal medya hesaplarından da terör propagandası yaptı.

Delogu, gösterilerin 'barışçıl bir geçit töreni' olduğunu savunurken Guedj ise Kürt halkı ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

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A Marseille, avec @sebastiendelogu et @AzadBalalas pour exprimer notre condamnation après cet attentat raciste et dire notre solidarité au peuple kurde. L’extrême-droite tue. pic.twitter.com/1nAVn0N3fJ — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) December 24, 2022