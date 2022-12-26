Gündem Fransız vekillerden Türkiye aleyhinde sloganlar atan PKK yandaşlarına destek
POLİTİKA

Fransız vekillerden Türkiye aleyhinde sloganlar atan PKK yandaşlarına destek

Fransa'da üç kişinin öldüğü saldırının ardından başlayan terör eylemlerine Fransa Komünist Parti milletvekili Sebastian Delogu ve Sosyalist Parti milletvekili Jerome Guedj de destek oldu. PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının altında yürüyen iki vekil, Türkiye aleyhinde sloganlar atan PKK yandaşlarına sosyal medya hesaplarından da destek verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız vekillerden Türkiye aleyhinde sloganlar atan PKK yandaşlarına destek
Fransa Komünist Parti milletvekili Sebastian Delogu ve Sosyalist Parti milletvekili Jerome Guedj PKK'ya destek olmak için eylemlere katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz hafta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda üç kişi vurularak öldürüldü, dört kişi ise yaralandı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

TERÖR YANDAŞLARI KENTİ BİRBİRİNE KATTI

Saldırının ardından terör örgütü PKK destekçileri, başkent Paris'te sokağa indi. Sokak olayları çıkararak Fransız polisiyle çatışan terör yandaşları kenti birbirine kattı.

FRANSIZ VEKİLLERDEN PKK EYLEMİNE DESTEK

PKK paçavlarıyla Türkiye aleyhinde sloganlar atan PKK yandaşlarına Fransa Komünist Parti milletvekili Sebastian Delogu ve Sosyalist Parti milletvekili Jerome Guedj de destek oldu. Sokak eylemlerine katılarak örgüt destekçilerine destek olan iki vekil, sosyal medya hesaplarından da terör propagandası yaptı.

Delogu, gösterilerin 'barışçıl bir geçit töreni' olduğunu savunurken Guedj ise Kürt halkı ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

PKK yandaşları Paris sokaklarını yakıp yıkıyor: Araçları devirip ateşe verdiler
OYNAT 00:30
PKK yandaşları Paris sokaklarını yakıp yıkıyor: Araçları devirip ateşe verdiler
Fransa'nı başkenti Paris'i birbirine katan PKK yandaşları, terör örgütünün paçavralarıyla araçları devirip ateşe verdi. Polislere taşlarla saldıran PKK'lılar Fransız polisine zor anlar yaşatıyor.

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