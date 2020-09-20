Fransızlardan Doğu Akdeniz manşeti: Türkler geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter eninde sonunda kaybedecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac'ın istifa edeceğini açıklamasıyla ilgili sorulan soruya cevap verdi. Erdoğan,'Bu haber bizler için üzücü olmuştur. Trablus'ta biliyorsunuz bir ara olumsuz gelişmeler oldu. Serrac yönetimi, darbeci Hafter'den kurtulma noktasına kadar geldi. Serrac'ın aldığımız haberleri sonrası biz de kendisine haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin hafta içinde bazı görüşmelerimiz olabilir.' ifadelerini kullandı.



Darbeci Hafter ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdiyse darbeci Hafter her geçen gün kayba doğru gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek bunu görüyoruz.' dedi.

