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GAZİANTEP

Freni boşalan TIR'dan atlayarak kurtuldu: Kayalıklara çarparak durdu

Gaziantep'ten İskenderun'a giden bir nakliye TIR'ı freni boşalınca kontrolden çıktı. Sürücü TIR'dan son anda atlayarak kendini kurtardı. Rampa aşağı sürüklenen TIR kayalıklara çarparak durdu.

Haber Merkezi DHA
TIR'dan atlayarak kurtulan sürücü İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR'dan atlayarak kurtulan sürücü İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, freni boşalan TIR'dan atlayan sürücü Mehmet Kaynar (45), yaralandı. TIR kayalıklara çarparak durabildi.

RAMPA AŞAĞI FRENİ BOŞALDI

Kaza, gece saatlerinde, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı Mahallesi kırsalında 800 rakımlı Kurutepe mevkinde meydana geldi. Bir şirkette nakliyecilik yapan ve İskenderun'a giden Mehmet Kaynar'ın kullandığı 31 Z 1560 plakalı TIR, rampa aşağı indiği sırada freni boşaldı. TIR kontrolden çıkarken, sürücü Kaynar kendini araçtan dışarı attı. TIR ise büyük bir gürültü ile yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Mehmet Kaynar'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaynar'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

AA
TIR'dan atlayarak kurtulan sürücü İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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