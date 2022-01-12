Freni patlayan otobüsün şoförü: Otobüs canavarlaştı uçak gibi kalkmaya başladı

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde sabah saatlerinde 1366 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, büyükşehir belediyesine ait 07 AU 0452 özel halk otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı, pazar yeri karşısındaki duraktan yolcu aldıktan sonra yoluna devam etti. Ancak otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı ve önündeki 9 araca çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğini devirdi ve kendiliğinden durdu. Kazada 9 araç hasar görürken, 5 kişide yaralandı.



Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada Akıcı’nın gayretiyle faciaya donmanlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hareket ettikten sonra durağa yanaşacağında frenin tutmadığını fark eden otobüs Cengiz Akıcı’ın şaşkınlığı, kaldırıma çıkıp araçlara çarpması, ön camın patlaması ve yolcuların sağa sola savrulduğu anlar kameralar tarafına yansıdı. Otobüsü durdurduktan sonra elini başına koyup olayın şokunu yaşayan otobüs şoförü yolcuları frenin patladığını söylerken yolculardan ayakta kalanlar da şoförün yanına gelip durumunu kontrol etti.

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"Yaşadıklarını anlattı"



Kaza sonrası otobüs servise çekilirken, Cengiz Akıcı ekmek teknesini kontrol için aracının başına geldi.

Halen olayın şokunda olduğu gözlemlenen evli ve 5 çocuk babası Akıcı, 14 yıldır toplu ulaşımda şoförlük yaptığını belirterek, olay anını anlattı.



"Araç birden bire gaz almaya başladı"



Cengiz Akıcı, Konyaaltı’ndan sabah UC11 hattı güzergahından yolcularını almaya başladığını söyledi.

Yolcularını duraklardan alarak Uncalı Polis Lojmanları durağına geldiğini anlatan Akıcı, “Oradan 2 yolcu aldım ve harekete geçtim. 5 metre ilerledim, araç birden bire gaz almaya başladı. Araçta tuhaf bir şeyler oldu, ayağımı frene attım boşa çıktı, otobüs durmadı. Araç gittikçe daha da hızlanmaya başladı. ’İmdat’ı çektim yine olmadı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar vardı. Öğrenci servisleri vardı etrafımda, aracımda koltuklar yarı seviyede dolu, ayakta da yolcularım vardı. Kaldırıma çıkınca aracın duracağını düşündüm. Kaldırıma vurdum ama araç yine durmuyor hızlanıyordu. Duvara vurdum yine durmadı” dedi.

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"Yolcularım için aracı direk ev duvara vurmaya karar verdim"



Aracın bir türlü durmaması nedeniyle bir karar vermenin eşiğine geldiğini dile getiren Cengiz Akıcı, “ Yolcularım ve dışarıdaki vatandaşların can güvenliği için kendi tarafımdan aracı elektrik direğine vurmaya karar verdim. Olan bana olsun, yeter ki yolculara bir şey olmasın diye düşündüm. Ardından hemen birinci elektrik direğine vurdum araç yine durmadı, ikinciye vurdum yine durmadı. En son otobüs araçların içine daldı. Araçlara çarptıktan sonra otobüs kaldırıma da çıkarak kendiliğinden durdu. Yolcularım yaşanan kargaşada yaralandılar. Sağlık ekipleri, emniyet güçleri zamanında müdahale ettiler. Ulaşım Daire Başkanlığındaki müdürlerimde zamanında geldi, gerekeni yaptılar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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"Otobüs şahlandı, uçak gibi oldu"



14 yıldır direksiyon başında olduğunu ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini kaydeden Akıcı, “ Otobüs birden bire canavarlaştı, birden bire hızlandı. O anı yaşamak lazım. Frene asıldım, ’imdat’ ı çektim hiçbir şey yok. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir şahlanma var yarış atı şahlanıpta kaçışa başlıyor. Araç o şekilde bana mısın demiyor sanki uçak kalkıyor. Tek çarem büyük kazaya neden olmadan otobüsü durdurmaktı. Durmasam direk yada duvara vurmasam, kendimi korumaya çalışsam çok kişi hayatını kaybedebilirdi. Ama ben canımı hiçe saydım, önemli olan kendi yolcularım ve dışarıdaki kişilerin hayatıydı. Eğer bugün bir arkadaşımızın canına bir şey gelmemişse belediyenin verdiği eğitimler sayesindedir.

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"Otobüslerin bakımı yapılıyor"



Akıcı, otobüslerin haftalık ve 15 günde bir bakımının yapıldığının altını çizdi.

Yaralanan yolcu ve araçlardaki kişilere geçmiş olsun dileklerini ileten Akıcı, kendisini arayıp sormayan oda başkanına da tepki gösterdi.

FOTOĞRAF 40 Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yüzde 237 arttı. Dünya'da da önemli bir artış söz konusu. Her geçen gün trafikte sayılarının arttığını gördüğümüz elektrikli otomobil modelleri ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. Elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları, Elektrikli otomobiller nasıl şarj edilir? Elektrikli otomobiller kaç saatte şarj olur? Elektrikli otomobil ile kaç km yol gidilir? Elektrikli otomobillerin batarya ömrü ne kadar? İşte tüm ayrıntılar... Türkiye’de Satılan Elektrikli Otomobiller Ve Fiyatları<br><br>Türkiye’de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları devletin yapacağı ÖTV zamları sonrasında daima değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yer alan araç fiyatları ve piyasadaki fiyat politikası buna bağlı şekilde değişiyor.<br><br>BMW İx3<br>XEV IEV7S<br>Renault Zoe<br>Renault Twizy<br>Smart EQ<br>Jaguar I-Pace<br>BMW İ3 – BMW İ3s<br>Smart EQ ForTwo<br>Mini Cooper SE<br>Mercedes Benz EQC<br><br>Araç çeşitleri içerisinde yalnız elektrikli motora sahip olan araçlar olduğu gibi 2 farklı motora sahip araçlarda bulunmaktadır. Türkiye’de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları baz alındığında yukarıda yer alan araçlar sıklıkla alıcılar tarafından tercih edilmektedir. Tabii şimdilik... TOGG satışa çıktığı zaman listenin en başında olacağından hiç şüphemiz yok. Dünya'nın En İyi Elektrikli Otomobilleri<br><br>Audi E-Tron.<br>Porsche Taycan.<br>Bmw İ3.<br>Nissan Leaf.<br>Tesla Model S.<br>Chevrolet Bolt.<br> Elektrikli otomobillerin batarya ömrü ne kadar?<br><br>Modern elektrikli otomobiller Lithium-ion pillerden oluşan bataryalar ile çalışır. Birçok otomobil üreticisi ilk 4 sene için %70’e kadar kapasite garantisi sağlasa da, kapasitesi %85’in altına inmiş elektrikli otomobil sayısı azdır.<br><br>Dünyada incelenen örneklerde de son kullanıcıların 200,000km’ye kadar en fazla %10-12 kayıp yaşadıkları gözlemlenmektedir. Batarya ömürlerinin, batarya üreticilerinin kapsamlı çalışmaları sonucu otomobilden daha uzun olması öngörülmektedir. Elektrikli otomobiller ne kadar yakıt tasarrufu sağlar?<br><br>Enerji olarak hesaplandığında 1 litre benzin yaklaşık 10kWh enerji eşleniğine sahiptir. Ortalama bir elektrikli aracın 100km’de 18kWh enerji tükettiği düşünüldüğünde, bu 1,8l100km’ye denk gelmektedir. Elektrikli otomobilimi nasıl şarj edebilirim?<br>Elektrikli otomobiller, üzerinde bulunan donanım sayesinde 220V ev prizinden 400V trifaze sanayi prizine kadar elektrik olan her yerden doğru ekipman ile şarj olabilir. Yollar üzerinde ya da vakit geçirilen yerlerde bulunan şarj istasyonlarının kullanımı ise son kullanıcı için daha kolaydır ve bu istasyonlar evlere dahi kurulabilir. Elektrikli otomobiller kaç saatte şarj olur?<br><br>Özellikle uzun yol için kurulan hızlı şarj istasyonları 30 dakika gibi kısa bir sürede %80’e kadar şarj imkanı sağlamaktadır. Normal hızlı şarj istasyonlarında bu süre 2 saat ile 4 saat arası değişkenlik gösterir. Standart bir ev prizinden şarj etmek ise bir gece ya da daha uzun sürebilir. Elektrikli otomobil ile kaç km yol gidilir? <br><br><br>Bugün piyasada satılan elektrikli otomobillerin tek şarj ile gidebildikleri menzil, markamodele göre 150km ile 600km arasında değişkenlik göstermektedir. Ortalama bir aracın günde 30km kullanıldığı düşünüldüğünde tüm elektrikli otomobiller günlük ortalama kullanım ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Otomotiv devlerinin elektrikli araç takvimleri<br><br><br>AUDİ<br>Alman otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2026 yılından sonra yeni, dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı.<br><br>Audi CEO'su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtti. <br><br>Audi of America Başkanı Daniel Weissland ise, 2026 yılının ardından herhangi bir içten yanmalı otomobil lansmanı yapmayacaklarını söyledi.<br><br>Weissland, şirketin 2033 yılından itibaren ise tamamen elektrikli olacağını aktardı. TOGG<br><br>Dünyanın gözü Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üzerinde. Gündeme geldiği ilk günden beri performans ve teknik özellikleriyle TOGG tüm dünyanın ilgisini çekti. TOGG ne zaman satışa sunulacak? <br>TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş geçtiğimiz haftalarda yaptığı sunumda tesisten bataryaya kadar birçok konuda bilgi verildi. İlk elektrikli C segment SUV aracın, 2022 sonunda üretim bandından indirileceğini belirten Karakaş, “Seneye bu vakit buraya geldiğimizde buradaki tesisin seri üretim için süreçlerinin dondurulmuş olduğunu, bunun yanında orada üretilen araçlarla sertifikasyon testlerine üretim yapıldığının veya gönderildiğini görmüş olacağız. Hedefimiz kasımda bu işi tamamlamak. 10 Kasım’da tamamlamak için ağustosun başında bizim deneme üretimlerine başlamış olmamız lazım. Deneme üretimlerine ağustosun başında başlayabilmemiz için, haziranda buradaki tesisin, ekipmanın, alt yapısının kurulmuş olması lazım. Önce istasyonlar teker teker ve birleşerek devreye alınıyor. Haziranda da bu sürecin bu şekilde tamamlanabilmesi için buradaki binanın kaba inşaatının tamamlanması gerekiyor. Bunların hepsi planlandığı şekilde gidiyor. Bir gecikme bizim için şu an yok. Tahminimiz 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Biz de 2023’ün ilk çeyreğinde süreç tamamlandıktan sonra, akıllı cihazlarımızın lansmanına, satışına başlarız” dedi. ROLLS-ROYCE<br>İngiltere merkezli Rolls-Royce, 2023 yılında ilk tamamen elektrikli modeli Spectre'ı piyasaya sürecek.<br><br>Şirket 2030 yılı itibarıyla ise, Birleşik Krallık hükümetinin aldığı karara uyarak bütün araçlarını elektrikli modellerden üretecek. SMART<br>Mercedes-Benz ve Geely ortaklığıyla üretilen Smart, Avrupa ve ABD pazarında tamamen elektrik gücüne geçiş yapan otomobil şirketlerinden biri durumunda bulunuyor. Elektrikli otomobil süreci ile ilgili konuşan Smart'ın küresel satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Daniel Lescow, \"Bazıları için sürpriz olabilir ancak Smart, pazara tamamen elektrikli bir geniş ve kompakt SUV ile girecek. Bu, Mercedes-Benz ve Geely arasındaki ortak girişimin 2022'de Çin'de inşa edilecek ilk aracı olacak\" dedi. JAGUAR<br>Jaguar, 2025 yılına kadar yeni otomobil yelpazesiyle tamamen elektrikli bir otomobil markası olarak devam edeceğini duyurdu.<br> LAND ROVER<br>İngiliz otomotiv şirketi Land Rover, 2024'te gelen ilk tamamen elektrikli modelle birlikte, önümüzdeki beş yıl içinde altı tamamen elektrikli modeli piyasaya süreceğini söyledi. VAUXHALL<br>Stellantis grubu altında faaliyet gösteren Vauxhall, ürün yelpazesindeki tüm araçların 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlar sunacağını ve ardından 2028'den itibaren tamamen elektrikli olacağını belirtti. LOTUS<br>İngiliz lüks otomobil şirketi Lotus, 2026 yılı itibarıyla tamamen elektrikli otomobil üretimi gerçekleştireceğini açıkladı.<br> ASTON MARTİN<br>Aston Martin başkanı Lance Stroll, şirketin 2030 yılına kadar içten yanmalı fosil yakıtlı motorlar üretmeye devam edeceğini söyledi. CİTROEN<br>Stellantis grubunun bir diğer üyesi Citroen, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli hale geleceğini duyurdu. FORD<br>ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, 2026'nın ortalarına kadar binek otomobil yelpazesinin yüzde 100'ü sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağını duyurdu.<br><br>Şirket, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli modellere geçeceğini belirtti. PEUGEOT<br>Fransız otomotiv şirketi Peugeot, yasalara göre hareket edeceğini belirtirken, 2030 yılına kadar bütün ürünlerini elektrikli yapmayacağını açıkladı GENESİS<br>Güney Kore merkezli Hyundai’nin premium otomobiller üreten bölümü Genesis, halihazırda herhangi bir elektrikli model geliştirmedi.<br><br>Bununla birlikte şirket yakın zamanda GV60 modelini piyasaya sürmeyi planladığını açıklarken, 2030 yılı itibarıyla bütün modellerinin tamamen elektrikli olacağını belirtti.<br><br>Şirket, 2025 yılına kadar tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyeceğini duyurdu. MAZDA<br>Japon otomobil üreticisi Mazda, 2030 yılına kadar ürünlerinin tamamını elektrikli yapmayacağını duyurdu.<br><br>Şirket, farklı teknolojileri birleştiren çoklu çözüm yaklaşımının karbon emisyonlarını azaltmanın en iyi yolu olduğuna inandığını açıkladı. MİNİ<br>BMW grubu altında faaliyet gösteren Mini, son içten yanmalı motorla çalışan otomobilini 2025 yılında piyasaya süreceğini, 2030 itibarıyla ise tamamen elektrili üretim yapacağını duyurdu. RENAULT<br>Fransız otomotiv devi Renault, 2030'da benzinli ve dizel otomobil satışını durduracağını söyledi. SUZUKİ<br>Japon otomotiv üreticisi Suzuki, 2030'dan önce içten yanmalı motorlu otomobil satışını durdurma planı olmadığını duyurdu. VOLVO<br>İsveçli otomobil şirketi Volvo, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olmayı planladığını ve hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motora sahip tüm arabaları aşamalı olarak kaldırmayı planladığını söyledi. BENTLEY<br>İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2026 yılından itibaren şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları pazara sunacağını ve 2030'dan itibaren tamamen elektrikli araçlara geçmeyi planladığını açıkladı. BMW<br>Alman otomotiv şirketi BMW, 2030 yılına kadar küresel teslimatların en az yüzde 50'sini tamamen elektrikli modellerin oluşturmasını beklediğini söyledi.<br><br>Şirket, mevcut pazar segmentlerinin yaklaşık yüzde 90'ında sunulan en az bir tamamen elektrikli modelle birlikte, 2023'ten itibaren yollarda 13 tamamen elektrikli modele sahip olacağını aktardı. KİA<br>Hyundai grubu çatısı altında üretim gerçekleştiren Kia, son içten yanmalı motorunu ne zaman satacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi, ancak şirket şimdiden bu yıl 95gkm emisyon hedefini tutturmaya hedeflediğini aktardı. HONDA<br>Bugüne kadar ‘tamamen elektrikli’ satışa geçeceği tarihi açıklayan şirketler arasında en geç tarihi veren Japon otomotiv devi Honda oldu.<br><br>Honda, 2040 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç satışı yapmayacağını açıklayarak sadece elektrikli model satacağını söyledi.<br> NİSSAN<br>Renault çatısı altında üretim gerçekleştiren Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, önemli pazarlardaki tüm yeni araçlarının 2030'ların başında tamamen elektrikli olacağını açıkladı.<br><br>Nissan CEO'su Makoto Uchida, \"Karbonsuz bir toplum yaratmaya ve iklim değişikliğine karşı küresel çabayı hızlandırmaya kararlıyız\" dedi. TOYOTA<br>Toyota, 2025 yılına kadar, en az 15 tamamen elektrikli otomobil de dahil olmak üzere 70'ten fazla elektrikli araç sunacağını söyledi. GENERAL MOTORS<br>ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi. MERCEDES<br>Mercedes’in Alman üreticisi Daimler, 2022 ile 2030 yılları arasında elektrikli otomobil teknolojisine 40 milyar euro yatırım yapılacağını belirterek, 2030 yılında tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planladığını belirtti. VOLKSWAGEN<br>Alman otomobil devi Volkswagen, 2030 itibarıyla Avrupa’daki araç satışlarının yüzde 70’inin tamamen elektrikli olacağını açıkladı. OPEL<br>Stellantis bünyesinde üretim gerçekleştiren Alman otomobil şirketi Opel, 2028 yılına kadar Avrupa'daki otomobillerinde içten yanmalı motor kullanmayı bırakacağını ve tamamen elektrikli araç üretimine geçmeyi hedeflediğini belirtti. FİAT<br>Fiat, 2025-2030 yılları arasında üreteceği araçları tamamen elektrikli olarak üretmeyi planladığını belirtti.<br> POLESTAR<br>Yeni premium marka Polestar, geliştirdiği Polestar 2 elektrikli otomobilinin etkisi sayesinde hızla büyüyor.<br><br>Marka, halihazırda sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiriyor. TESLA<br>Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD merkezli Tesla, halihazırda sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiriyor.<br><br>Mevcut ürün yelpazesi Model 3, Model S ve Model X'i içeren şirketin yakın zamanda Model Y adlı Kompakt SUV modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. DS AUTOMOBİLES<br>DS Automobiles, 2024'ten itibaren yalnızca elektrikli otomobil satacağını duyurdu.<br><br>Fransız markanın elektrikli menzili şu anda DS 3 Crossback E-Tense crossover ile sınırlı ancak 645 kilometre menzile sahip yeni bir EV yolda olduğu açıklandı. Sayıları her geçen gün artıyor: İşte en iyi elektrikli otomobil modelleri Otomotiv devleri elektrikli araç takvimlerini hızla açıklamaya devam ediyor. Yaydıkları sera gazları nedeniyle atmosferdeki karbondioksit miktarını en çok artıranların başında gelen otomobillerin küresel ısınma ile mücadele kapsamında elektrikli modellere geçiş planları, otomotiv dünyasının gelecek planlarını oluşturuyor. Peki en iyi elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları neler? Elektrikli otomobiller hangileri? Elektrikli otomobiller kaç paraya doluyor? Türkiye'deki elektrikli otomobil firmaları hangileri, istasyonları nerelerde? İşte elektrikli otomobillere dair tüm merak edilenler... BiP'te paylaş

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