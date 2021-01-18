Gündem "Fuat Avni" hesabının kullanıcısı Mustafa Koçyiğite müebbet
POLİTİKA

"Fuat Avni" hesabının kullanıcısı Mustafa Koçyiğit'e müebbet

FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesi'nin işgali davasında 2 sanık müebbet, 15 sanık ise 16 yıl 6 aya kadar hapisle cazalandırıldı. "Fuat Avni" sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
'Fuat Avni' adlı hesabın kullanıcıları eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
'Fuat Avni' adlı hesabın kullanıcıları eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme girişimine ilişkin 17 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklara 7 yıl 6 ay ile müebbet hapis cezası arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. Müebbet hapis cezası alan isimler arasında "Fuat Avni" isimli Twitter hesabının kullanıcılarından olan sanık Mustafa Koçyiğit de bulunuyor.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını bildirerek mahkemenin hükmünü açıkladı. Mahkeme, "Fuat Avni" isimli Twitter hesabının kullanıcıları arasında olan eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile eski İstihbarat Daire Başkanlığı çalışanı Bülent Günay’a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Koçyiğit ve Günay’a, "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ayrıca 25’er yıl hapis cezası verildi.

7 sanık yardımdan ceza aldı

Mahkeme, sanık Haşim Türker’i "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 16 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanık eski Emniyet Müdürü Akif Güngör ile eski mühendisler Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve Hasan Demir de aynı suçtan 13 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 8 sanığa ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verdi. Buna göre, sanık Eyüp Liste 10 yıl 6 ay, sanıklar Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan ve Abdullah Öner 8 yıl 1 ay 15’er gün, sanıklar Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı ise 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fuat Avni'yi yazan gazeteci belirlendi
GÜNDEM
Fuat Avni'yi yazan gazeteci belirlendi

MİT'in 20 bin kişilik listesini ele geçirmişler
GÜNDEM
MİT'in 20 bin kişilik listesini ele geçirmişler
Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.