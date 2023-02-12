Fuat Oktay: Depremde yıkılan binalarla ilgili 113 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
AFAD Koordinasyon Merkezi'nde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı. Oktay "131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." dedi.
00:24 . 12/02/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Oktay "131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" dedi.
İşte Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;
"Afet bölgesinde şuan itibariyle 46 milyon litre akaryakıt stoğumuz bulunuyor.
131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
32 bin 71 arama kurtarma ekibi çalışıyor. 6 bin personel hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
26 gemi, 70 uçak, 114 helikopter, 45 İHA ve 9 drone çalışmalara devam ediyor.
Tahliye operasyonlarımız sürüyor. 111 bin 500 kişi tahliye merkezlerinden gidenler."
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