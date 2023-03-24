Fuat Oktay: Yapay zeka alanında daha önce yapılmamışı yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
'Yapay zeka ekosistemimizi geliştiriyoruz'
'İstihdamın 50 bine çıkarılmasını hedefliyoruz'
Oktay, yapay zekanın artık her sektörde kullanıldığını işaret ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı her kademede eğitim müfredatını yapay zeka konularını da kapsayacak şekilde güncellemiş ve eğitici eğitimlerini tamamlamıştır. Üniversitelerimizde yapay zeka alanında programlar yaygınlaştırılmıştır. Halihazırda 40'dan fazla yapay zeka odaklı yüksek lisans ve doktora programı ile 30'un üzerinde üniversitede ileri analitik, yapay zeka ve robotik araştırma merkezleri bulunmaktadır. TÜBİTAK'ın Yapay Zeka Ekosistem Desteği ile özel sektör ve akademiyi yapay zeka odaklı çalışmalarda bir araya getirip ortak çalışmaları destekliyoruz. Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm kurumlarımız ile eş güdüm içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla; Türkiye'de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olması, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almak ve yapay zeka ekosistemi ile gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu hedefleri kamu- özel sektör- üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte sahiplenmeliyiz" dedi.
'Daha önce yapılmamışı birlikte yapacağız'
Türkiye'nin afetlere karşı dayanıklılığını artırma hedefiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde oluşturulan 'Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin de yine teknoloji temelli, yapay zeka ile desteklenecek pek çok faktör barındırdığını vurgulayan Oktay, şunları söyledi: