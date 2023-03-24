Fuat Oktay: Yapay zeka alanında daha önce yapılmamışı yapacağız

"Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda; yapay zeka ekosistemimizi geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'yerli ve milli yapay zeka atılımları için hemen şimdi' diyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgemiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde, tüm paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanıp yayımlanmıştır. Vizyonu; 'Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek' olarak belirlenen stratejinin odağında; 'kaliteli veriye erişim, ortak altyapıların kullanımı ve ileri becerilerin kazandırılması' yer alıyor. Bu doğrultuda tüm paydaşları kapsayan katılımcı bir yapıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Yine yönetişim mekanizmasının bir başka unsuru olarak oluşturulan Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu; özel sektör, akademi ve sivil toplumdan uzmanların katılımıyla yönlendirme kuruluna görüş sunabilmektedir"