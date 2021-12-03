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POLİTİKA

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'TÜİK' tepkisi: Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜİK binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Oktay, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor?" dedi.

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Haber Merkezi AA
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna TÜİK tepkisi: Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin" ifadelerini kullandı.

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