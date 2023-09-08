G-20'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti

Tahıl Koridoru'nu canlandırmak için yoğun diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, marotana G-20 ve BM Genel Kurulu'nda da devam edecek. Erdoğan, Hindistan'daki G-20 zirvesinde liderlerle artan İslam düşmanlığı, göç, Tahıl Koridoru ve Kıbrıs konusunu masa yatıracak. Hindistan'dan BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gececek olan Erdoğan'ın gündeminde iklim değişikliği de olacak.