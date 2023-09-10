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G20 Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Seren Som
10:07 . 10/09/2023 Pazar
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, ilk gün "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı. Zirve kapsamında ikili görüşmelerini de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Daha sonra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva bir araya geldi.

Erdoğan, ikili görüşmelerine Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Erdoğan son olarak Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Diplomasi trafiğinde ikinci gün: İlk görüşme Prens Selman'la

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

Sisi'yle bir araya geldi: Yeni dönem vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ikinci günün ikinci görüşmesini Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptı.

İki lider görüşmede, Türkiye - Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.



G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: Türkiye detayı dikkat çekti
G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: Türkiye detayı dikkat çekti

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıladı. Çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma, hızlandırılmış ve kapsayıcı büyüme, gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması gibi konuların masaya yatırıldığı zirvede, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da ele alındı. Zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde Türkiye detayı dikkat çekti. Bildirgede, 'Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Muhammed bin Selman
#Suudi Arabistan
#G20
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