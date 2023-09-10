G20 Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, ilk gün "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı. Zirve kapsamında ikili görüşmelerini de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Daha sonra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva bir araya geldi.

Erdoğan, ikili görüşmelerine Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Erdoğan son olarak Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Diplomasi trafiğinde ikinci gün: İlk görüşme Prens Selman'la

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

Sisi'yle bir araya geldi: Yeni dönem vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ikinci günün ikinci görüşmesini Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptı.

İki lider görüşmede, Türkiye - Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.





Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için atılacak adımlar, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Hindistan Başbakanı Modi'yle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Erdoğan ve Modi arasındaki görüşmede, Türkiye - Hindistan arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı, ekonomik ilişkiler ile ikili ticaret hacmini artıracak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldığı aktarılırken, her iki ülkeyi ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konuların değerlendirildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Modi görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.





Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.















