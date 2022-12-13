Gabar’da 150 milyon varillik petrol keşfedildi: Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni bir enerji kaynağı müjdesi vererek “Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik’in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik” dedi. Erdoğan, rezervin değerinin 12 milyar dolara denk geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, genişletme fazıyla 4,6 milyar metreküp hacme ulaşan Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin açılışını cuma günü gerçekleştireceklerini bildirdi. Erdoğan, daha önce “petrol yok” diye beton dökülen kuyulardan da terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden de petrol üretimine başlandığını aktardı.

EN BÜYÜK 10 KEŞİFTEN BİRİ

Cumhuriyetin 100. yılında günlük üretimi 100 bin varile çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, 2021’de 34 yeni keşifle mevcut rezerve 71 milyon varil eklendiğini kaydetti. Bu yıl 150 kuyuda sondaj programı yapıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

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“Adana’da Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. 5 kuyuda günlük 1500 varillik üretime başladık. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyderpey artıracağız. Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik’in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022’de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Petrol kalitesi oldukça yüksek olan bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıyoruz.”

BAŞARIYA TEŞVİK

Erdoğan, yeni sosyal yardım faaliyeti olan ve 1,5 milyar lira bütçeyle hayata geçecek “Başarı Teşvik Programı” hakkında “Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60’ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Aynı kapsamdaki üniversite öğrencilerine ise aylık 100 lira ödeneceğini kaydetti.

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LİSANSA bin 250 TL burs

Erdoğan, bir müjde de üniversite öğrencilerine verdi. Erdoğan, kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2 bin 500, doktorada 3 bin 750 liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

“2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Tam bir facia

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, küçük yaşta bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı iddialarına yönelik “13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

Arkadaşlarımız gereken çalışmaları yaptı ancak bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız avukat temin etmiştir. Dava ile ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor.

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Bay Kemal kendine çeki düzen ver. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. Sonuna kadar da yapacağız. Bay Kemal Diyarbakır Anneleri’ni kaç kere ziyaret ettin. Kızları, yavruları ellerinden alınan gözü yaşlı anneleri kaç kere ziyaret ettin. Medya ve benzeri yerlerdeki rezilliklere göz yumanların bu hadise üzerinden insanlarımızın bir kısmının değerlerine saldırmasına onlara linç uygulamasına müsaade göstermiyoruz. Bu konuyu da her seviyede takip etmeyi ve neticelendirmeyi sürdüreceğiz.

Vizontele muhalefeti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz” dedi. Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonlar Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı derinden sarsan salgın krizini, güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde en az hasarla atlattığına dikkati çekti. Togg’un bir kaç ay içinde yollarda görülmeye başlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bundan 60 sene önce algı üzerine kurulu propagandalarla Devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik’ten devrin otomobiliyle verdik. Davet edildiği halde Togg’un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden, kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz vizontele muhalefetini ise kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün, bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok. Türkiye’nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine, geçmişi şaibeli, ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz. İşte bizim bilgelerimiz burada. Bu gençlik ithal değil, yerli ve milli.”

2023’te enflasyon yüzde 20

Konuşmasında enflasyona da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi, milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir” dedi. “Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40’lı rakamlara ineceği ortada ve fiyatlamaların mevcut yüzde 80’li rakamlara göre yapıldığı bir gerçekken hala etiketlerin başka hesaplamalara göre belirlenmesi doğru değildir” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20’ler seviyesine, 2024’te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi, milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir. Ülkemizin bunca fedakarlıkla eşiğine getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Vizyonunu, bir avuç muhterisin kazanç hırsına kurban etmeyeceğiz.”

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Yeni anayasaya destek çağrısı

Erdoğan, TBMM’ye sunulan, başörtüsü özgürlüğünü teminat altına almayı ve aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifinin, Türkiye’nin sorunlarını milli iradenin gücüyle çözme kararlığının son örneği olduğunu belirtti. “Demokrasi, hak ve özgürlükler gibi kavramları samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin, vesayet döneminin en can acıtıcı tartışma konusunu gündeminden çıkararak geleceğine daha güvenle bakabileceği iklime gireceğini vurguladı. Erdoğan, “Gençlerimizin özgürlük ve hakkaniyet temelinde şekillenen zihin ve gönül dünyalarına girdikçe önümüzdeki dönemde vaktimizi ve enerjimizi doğru şekilde kullanacağımıza, milli iradenin üstünlüğünden geri adım atılmayacağına, birlik ve beraberliğimizin giderek güçleneceğine, yıkıcı değil yapıcı rekabetle Türkiye Yüzyılı’ndayol alacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

EYT’de takvim ocakta başlıyor

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT’ye ilişkin takvim belli oldu. AK Parti kaynaklarının açıklamasına göre, EYT düzenlemesine ilişkin takvim Meclis’te ocak ayında başlayacak. EYT konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Düzenlemeden 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Akşener’den kazandığını TÜRGEV’e bağışladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den kazandığı 55 bin lira manevi tazminatı burs olarak bağışladı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, yazılı açıklamasında, Akşener’in, Erdoğan’ın “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini belirtti. Aydın, dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener’in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini ifade etti. Aydın, Erdoğan’ın, söz konusu miktarı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bağışladığını kaydetti.

EKONOMİ Üç yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi: Günlük üretim 65 bin varile yükseldi