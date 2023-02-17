Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Galeria İş Merkezi enkazında sekiz vatandaş için çalışmalar devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi enkazında kalan 8 vatandaş için çalışmalar devam ediyor.

14:09 . 17/02/2023 Cuma
IHA
Vatandaşlar, enkaz altında kalan yakınlarının sağ veya ölü çıkarılmasını bekliyor.

Vatandaşlar, enkaz altında kalan yakınlarının sağ veya ölü çıkarılmasını bekliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 7 yapı yıkıldı. Kolluk kuvvetler, gönüllüler ve kurumların tüm ekipleri depremin ilk gününden itibaren aralıksız çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda 6 yapıdan çok sayıda vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, yüzlerce kişi sağ çıkartılarak tedavi altına alındı.


Çalışmalar, depremin 12’inci gününde devam ediyor. 6 noktada enkaz çalışmaları tamamlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeria İş Merkezinde ise enkaz altında arama, tarama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, enkaz altında 8 vatandaşın olduğu değerlendirildi. Burada bekleyen vatandaşlar, enkaz altında kalan yakınlarının sağ veya ölü çıkarılmasını bekliyor.




#Galeria İş Merkezi
#Deprem
#Diyarbakır
1 saat önce
default-profile-img
Galeria İş Merkezi enkazında sekiz vatandaş için çalışmalar devam ediyor
Gaziantep FK'dan 10 oyuncu ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti
Enkazdan kurtarılan baba kız hastanede buluştu
Enkazdan kurtarılan depremzede: Kurtulabileceğime hiç inanmadım
Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği diğer illerdeki üniversiteler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.