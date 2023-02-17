Galeria İş Merkezi enkazında sekiz vatandaş için çalışmalar devam ediyor

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Vatandaşlar, enkaz altında kalan yakınlarının sağ veya ölü çıkarılmasını bekliyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 7 yapı yıkıldı. Kolluk kuvvetler, gönüllüler ve kurumların tüm ekipleri depremin ilk gününden itibaren aralıksız çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda 6 yapıdan çok sayıda vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, yüzlerce kişi sağ çıkartılarak tedavi altına alındı.
Alınan bilgilere göre, enkaz altında 8 vatandaşın olduğu değerlendirildi. Burada bekleyen vatandaşlar, enkaz altında kalan yakınlarının sağ veya ölü çıkarılmasını bekliyor.